RACISMO A maioria dos portugueses acredita que há raças superiores, mas acha-se menos racista do que os outros europeus São as pessoas do Norte-África que mais se sentem discriminadas na Europa, seguem-se os ciganos e as os nacionais de países da África subsaariana. Unidade na diversidade: este foi o lema que fundou a União Europeia, será que é mesmo assim? Jornalismo de dados em dois minutos e 59 segundos para explicar o mundo