No dia 1 de julho de 1970 o Papa Paulo VI concedeu uma audiência a três poetas africanos que falavam português. Esses poetas já não habitam o mundo dos vivos, mas a memória de Amílcar Cabral, Agostinho Neto e Marcelino dos Santos continua presente e para sempre ligada à luta pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, Angola e Moçambique e ao fim do regime colonial português.



Paulo VI criou um facto político internacional ao receber os três líderes dos movimentos de libertação das ex-colónias portuguesas. A ditadura do Estado Novo foi apanhada de surpresa por esta audiência do Sumo Pontífice e as notícias só surgiriam na imprensa portuguesa no domingo 5 de julho.

O Governo presidido por Marcello Caetano ficou em choque, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Patrício, chamou o embaixador de Portugal na Santa Sé a Lisboa “para consultas” (o que significa pedir explicações por ele não ter percebido e avisado o Governo de Lisboa que Paulo VI iria receber Cabral, Neto e Santos).

No primeiro domingo após a audiência de Paulo VI – que tinha estado em Portugal em 1967 para participar nas celebrações do cinquentenário das aparições de Fátima – o vespertino A Capital publicou a primeira Nota Oficiosa do Governo, mencionando: “Teve o Governo português conhecimento através das agências informativas internacionais de notícias contraditórias relativas às circunstâncias em que chefes de movimentos terroristas que atacam as fronteiras portuguesas haviam sido recebidos por Sua Santidade o Papa Paulo VI”.

Nessa mesma edição, o diário A Capital, que custava 1$50, publicou uma detalhada resenha da imprensa internacional – com destaque para a imprensa italiana – sobre a “primeira audiência concedida por um Papa a dirigentes revolucionários”. O vespertino então dirigido por Maurício de Oliveira também publicou o “comentário” da agência France-Press na íntegra, referindo que “pela primeira vez, a mais alta força moral do Ocidente e o chefe espiritual de 600 milhões de católicos recenseados no mundo ousou fazer aquilo a que se recusaram os mais importantes dirigentes políticos que se afirmam católicos. O Papa Paulo VI recebeu – e abençoou – três chefes revolucionários de cor, proscritos e perseguidos como comunistas e criminosos por uma nação europeia pilar secular da Igreja”. Essa nação era Portugal, o país cuja ditadura se recusava a acabar com a Guerra Colonial.

No 50º aniversário da autoproclamação da independência da Guiné-Bissau o Expresso recupera a voz do poeta Amílcar Cabral, fundador do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde – PAIGC, numa entrevista pouco conhecida e quase esquecida. Feita em Londres, a 27 de outubro de 1971, um ano depois do Papa Paulo VI receber Amílcar Cabral no Vaticano, foi publicada na capital britânica (no início de 1972) no boletim “Anticolonialismo” e, em Genebra, na revista “Polémica”. Ambas as publicações eram feitas por oposicionistas portugueses que tinham deixado o país e tinham pequena circulação, entrando em Portugal de forma disfarçada e quase clandestina.

A entrevista foi conduzida pelo arquitecto Pedro George, que estava ligado à “Anticolonialismo”, e pelo já falecido historiador e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, José Medeiros Ferreira, ligado à “Polémica”. Para contextualizar as circunstâncias em que ocorreu esta gravação, que é um documento para memória histórica, o Expresso entrevistou o arquiteto George sobre este encontro.

O nascimento de um novo país

À semelhança do que acontecera com a audiência de Paulo VI três anos antes, a notícia do anúncio do nascimento da Guiné-Bissau como nação independente só seria publicada nos jornais portugueses quatro dias depois de a Assembleia Nacio­nal Popular da Guiné-Bissau proclamar unilateralmente a independência do país, em Madina do Boé, a 24 de setembro de 1973. O tempo da informação ainda não tinha a rapidez de um tuíte e, o próprio PAIGC — Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde esperaria dois dias até divulgar o nascimento do novo país, num comunicado emitido em Dacar.

A missão de Portugal nas Nações Unidas reagiu de imediato, catalogando a proclamação como um “ato de propaganda” do PAIGC, mas a posição defendida pelo regime colonial português tinha cada vez menos apoios da comunidade internacional, como prova a informação veiculada pelo vespertino “A Capital” dando conta de que a maio­ria dos delegados da Comissão dos Territórios sem Autonomia das Nações Unidas se regozijara com a proclamação da independência da Guiné-Bissau, gizada e idealizada pelo fundador do PAIGC, Amílcar Cabral, assassinado nove meses antes, a 20 de janeiro de 1973.

Em Londres, pouco depois da proclamação ser anunciada, o então estudante de Urbanismo Pedro George rememorava as palavras que ouvira a Cabral, naquela que (por agora) é considerada a sua última entrevista, e que permanece quase desconhecida: “Guardei uma cassete com a voz forte do Amílcar Cabral, e considero que essa peça é um verdadeiro testamento político”, tendo em conta que o fundador do PAIGC foi assassinado nove meses antes da proclamação da independência, a 20 de janeiro de 1973. “Há cerca de dois anos passei a gravação para DVD, para ficar num registo mais seguro e evitar que se perdesse ou fosse votada ao esquecimento. Mais recentemente, entendi que deveria partilhar este documento esquecido e, por sugestão e iniciativa da Maria Emília Brederode dos Santos — viúva do José Medeiros Ferreira, com quem tive o imenso prazer de fazer esta entrevista —, entreguei uma cópia da gravação à Comissão Comemorativa 50 Anos 25 de Abril”, disse ao Expresso o arquiteto George.