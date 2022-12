Os olhos de Rodrigo nunca se abriram. Estão trancados com longas e negras pestanas, afastados do centro do rosto, descaídos. É cego. No lugar do nariz tem uma pequena saliência de alguma coisa que nunca acabou de se formar; na testa, estão dois canais, como narinas. Não é seguro que tenha olfato. É pela boca que respira. O palato é ogival e a dentição está alterada. Pelo gosto com que come arroz e pelas (algumas) caretas que faz de cada vez que lhe dão massa, supõe-se que Rodrigo tenha paladar. Ouve bem. Na cabeça, do lado esquerdo, o cabelo comprido esconde a falta de osso e uma “bolha” de meninge que está a superfície.

“A cara do mano é muito fofinha, gorducha e redonda. Os olhos são fechados, muito pequenos. A boca é redonda, muito aberta e também me dá graça porque ele pode fazer sempre assim”, descreve Fabiana enquanto bate com a mão na boca e imita um índio. E continua: “O nariz é pequeno, não é como o dos outros, e também não é redondo nem nada”.

FALA, ANDA, BRINCA, RI

Os gritos de Rodrigo começam assim que a música no carro pára. Nas mãos agarra o biberão com leite que vai bebendo na viagem entre casa, no Pinhal Novo, até à Dom Maior, a associação de Lisboa onde é diariamente acompanhado em fisioterapia, terapia da fala e terapia ocupacional. “Calma, Rodrigo, já vai.” Marlene volta a ligar o rádio e aumenta o som. Passam os dois muitas horas dentro do carro (pelo menos 80 quilómetros por dia, 400 por semana e mais de 1700 por mês). “Há qualquer coisa na música que o acalma”, explica a mãe.

Fui ao mercado comprar café

E a formiguinha subiu para o meu pé

Eu sacudi, sacudi, sacudi

Mas a formiguinha não parava de subir

Rodrigo volta logo ao silêncio; com o pé, marca o ritmo da música e deixa-se estar. Olha pela janela do carro sem ver a paisagem do rio Tejo que parece correr e fugir.

“As crianças com doenças complexas são sempre uma incógnita. O Rodrigo tem uma malformação crânio-facial encefálica grave, mas tudo indica que vai ser capaz de se desenvolver muito melhor do que estávamos à espera inicialmente.” Cristina Lírio Pedrosa é pediatra do Centro Hospitalar de Setúbal e coordena a equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos pediátricos. Por uma troca de última hora, não estava de serviço na noite em que Rodrigo nasceu. Conheceu-o logo nas primeiras horas de vida e tem-lo seguido desde então. “Inicialmente, não tinha grande parte da calote craniana e tinha uma parte, a que a Marlene chama a bolha, que ninguém sabe como não infetou. É praticamente impossível aquilo não infetar e, infetando, tem uma morbilidade e mortalidade altíssimas”, explica.



O menino desenvolveu também hidrocefalia, tendo sido submetido a uma cirurgia para controlar o crescimento da cabeça - a única intervenção a que foi submetido. Tem também epilepsia e um atraso no desenvolvimento. “Com a escassa terapêutica que tem, está perfeitamente estável e a ser muito bem cuidado e estimulado em casa e com as terapias. Se há coisa que não falta naquela casa é amor, que é o que precisam todos.”

Assim que abre a porta do carro e tira Rodrigo, os corpos de mãe e filho encontram o encaixe perfeito. Ele encosta a cabeça junto ao pescoço e apoia-se no ombro da mãe; ela, com o único braço livre, atravessa-o pelas costas dele. Há três anos que o colo de Marlene são as pernas de Rodrigo.

“Olá, olha quem está aqui.” A cabeça do menino desencosta-se de imediato à procura da origem do timbre que tão bem conhece. “Como estás hoje?”, questiona a mesma voz, agora a pouco centímetros de distância. E Rodrigo atira-se com confiança para o som com a certeza de que há um par de braços estendidos à espera. São de Tiago Melo, o terapeuta que o acompanha há mais tempo. “Isto é também um problema porque deixa de ter medo. E é preciso ensinar-lhe o que é perigo e o risco”, comenta o fisioterapeuta assim que entra na sala.

“Quando chegou, tinha muitas dificuldades em manter-se em pé apoiado ou encostado a uma superfície fixa e, neste momento, já o faz com alguma autonomia. O Rodrigo está deitado e se eu vou buscar uma coisa qualquer já se põe de joelhos, deita-se, vira-se e vai explorar as coisas que quer. Essa autonomia de exploração é talvez a principal coisa em que notamos melhoria. Depois, há um bom fortalecimento muscular e a aversão ao lado esquerdo do corpo está quase controlada”, detalha Tiago.

Passou as usar mais as mãos do que os pés para explorar. Ganhou força e autonomia. Nota-se que já conhece o corpo.