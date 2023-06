“Eu sempre falava para as lideranças indígenas o seguinte: a minha relação com vocês vai muito além de profissional-indígena. A gente criou uma relação de amizade e de respeito, eu acho que deu para perceber isso. Então, mesmo afastado da Funai, continuei apoiando a população indígena, defendendo os direitos deles.”

Meses depois, em julho de 2021, Amaral passou a trabalhar para o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazónia, o Idesam. Esta organização da sociedade civil faz parte do Observatório BR-319, uma plataforma de análise científica e intervenção cívica criada em 2017 para “exigir medidas prévias mínimas” que garantam a redução do impacto sobre a floresta do asfaltamento no trecho do meio da estrada, antes de haver luz verde do governo federal para a obra.

Com a estrada, o desmatamento vai chegar ao coração ocidental da grande floresta

Segundo um artigo publicado originalmente em 2021 por uma dúzia de cientistas no Die Erde, o jornal da Sociedade Geográfica de Berlim, “os impactos da BR-319 vão muito além do desmatamento que pode se espalhar ao longo de cada trecho da rodovia, como ocorreu com outras rodovias amazónicas. Um impacto muito maior resultaria da BR-319 por conectar cerca de metade do que resta da floresta amazónica do Brasil ao “arco do desmatamento”, ao longo das bordas sul e leste da floresta, onde a grande maioria do desmatamento da Amazónia brasileira ocorreu até agora”.

Com a estrada, avisam eles, o desmatamento vai chegar ao coração ocidental da grande floresta, onde ela continua preservada.

Os cientistas que assinam o artigo, incluindo Philip Martin Fearnside e Lucas Ferrante, dois investigadores do impacto da BR-319, alertam que “depois que as estradas são construídas na Amazónia, os eventos que se seguem estão, em grande parte, fora do controlo do governo”.

Apesar do otimismo do estudo de impacto ambiental publicado em 2021 pelo Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes, o DNIT, sobre os efeitos da construção do trecho do meio da BR-319, onde as áreas protegidas que rodeiam a estrada são descritas como um “cinturão verde” capaz de proteger a floresta, não tem havido recursos suficientes para fiscalizar.

Existem seis unidades de conservação e 10 terras indígenas no município de Tapauá, que ocupam 44% do seu território.

Sinais alarmantes começam a surgir, no entanto, mesmo antes de a obra de pavimentação da estrada ter começado.

A Floresta Estadual (FES) de Tapauá, que abrange uma área por onde passámos quando descemos o rio Ipixuna, perdeu 1830 hectares em 2022, segundo um balanço feito pelo Observatório BR-319.

Embora seja uma perda pequena para a dimensão desta floresta protegida, com 881 mil hectares de extensão, isso corresponde a um aumento no ritmo de desmatamento de 891% no intervalo de um ano, fazendo dela uma das 10 unidades de conservação mais desmatadas em toda a Amazónia brasileira no ano passado.

E há outros sinais.

Na área de influência da BR-319 monitorizada pelo observatório, foram desmatados 3678 hectares de floresta dentro de 29 terras indígenas durante 2022. Mais do que a superfície de Macau. Um valor recorde.

“Existe uma consolidação do crime organizado que tem fomentado essas atividades”

Uma terra indígena é, formalmente, uma área protegida pela constituição brasileira. Só pode ser pisada pelos indígenas que lá vivem e pelos seus convidados. E os indígenas não abatem a floresta. Precisam dela em pé.

Se o estado não consegue evitar desmatamentos em unidades de conservação, como será então em áreas não protegidas?

Mais de metade das florestas no município de Tapauá são públicas e não têm nenhum uso atribuído. Estão deixadas à sua sorte. São um grande atrativo para os grileiros, criminosos que usurpam a floresta, produzindo documentos falsos e enviando homens armados, para desmatar e vender depois a terra a criadores de gado e agricultores.

“Existe uma consolidação do crime organizado que tem fomentado essas atividades, tanto de grilagem, como extração de madeira ilegal e também de mineração”, diz Lucas Ferrante, doutorado em biologia e em ecologia que investiga o desmatamento em torno da BR-319 enquanto cientista da Universidade Federal do Amazonas.

Por isso estamos aqui, a quase 100 quilómetros da berma da BR-319 mas ainda dentro da sua área de influência, onde o impacto da estrada pode fazer sentir-se sobre a floresta.

Na vila de Tapauá, fora do universo indígena, os ribeirinhos balançam entre o lado bom e o lado mau de terem uma ligação por estrada.