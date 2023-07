Baixa de Lisboa: liquidação total

O encerramento da loja é um desgosto que carrega José Mendes Pinto, sócio desde 1982. A relação com o antigo proprietário do prédio, onde a Casa Senna se dividia em duas lojas, era boa. Os problemas vieram depois. “Foi o neto que iniciou o litígio. Primeiro, tirou-nos o escritório que tínhamos no andar de cima. Depois, em 2018, meteu uma ação de despejo para as lojas. Perdeu nas três instâncias porque já estávamos em vias de entrar para o programa Lojas com História”, diz o lojista.

A Câmara Municipal de Lisboa chegou a pôr o carimbo na loja mais antiga, de 1834, mas a segunda, que era arrendada desde 1996, não reuniu critérios para ser distinguida e acabou por ser encerrada. “Não nos conseguiu despejar de uma maneira, despejou de outra”, lamenta Mendes Pinto, que agora opera a loja a partir de Massamá, a cerca de 20 km do local onde foi fundada a Casa Senna.

O programa Lojas com História, criado em 2015 pela autarquia de Lisboa, não conseguiu evitar o desfecho. Este programa é a única política pública em vigor que tenta travar a homogeneização do comércio da cidade através do congelamento das rendas dos estabelecimentos distinguidos e da proteção dos contratos. "A Baixa que temos hoje não é a que tínhamos há 30 anos", refere Diogo Moura, vereador da Cultura.

Na ponta oposta desta discussão estão os proprietários das lojas e os senhorios fazem-se ouvir contra a proteção das rendas através da Associação Lisbonense de Proprietários (ALP): o presidente Luís Menezes Leitão diz que é uma “medida persecutória” e a diretora de comunicação, Diana Ralha, conta o outro lado da história do fecho da Casa Senna. Em representação do dono daquele prédio, a ALP defendeu em tribunal que, além da antiguidade, “a Casa Senna não tinha nem mobiliário, nem características, não tinha rigorosamente nada que a caracterizasse como loja histórica” e que congelar a renda “seria uma violação de todos os princípios da concorrência”. “Qual é o sentido que faz haver lojas a pagar €20 de renda no centro de Lisboa?”, questiona Menezes Leitão.

Para a Câmara, a “salvaguarda do comércio tradicional” é parte fundamental da candidatura da Baixa Pombalina a Património Imaterial da Humanidade UNESCO, que se consumou em janeiro deste ano. O documento destaca que "a feição predominantemente comercial e de serviços da Baixa está, no essencial, conservada", mas reconhece que há um enfraquecimento das tradições, "característico de todos os centros históricos europeus".

As lojas centenárias desaparecem sem deixar rasto, para trás ficam os cadeados à porta e as grades enferrujadas. Pelos vidros das montras veem-se caixotes e amontoados de cartas por abrir. A Baixa deixou de ser o grande centro comercial do país, entrou em declínio entre a década de 90 do século passado e os anos 2000; encontrou o turismo na primeira década do novo milénio e especializou-se até fazer desaparecer os estabelecimentos que, até aqui, tinham resistido aos ventos de mudança. As grandes marcas internacionais, a restauração e os souvenirs ocupam-lhes o lugar.

No início de 2023, e ao longo de várias semanas, o Expresso analisou o estado de centenas de lojas nas principais ruas entre o Terreiro do Paço e a Praça do Rossio. Entre no mapa e navegue pela Baixa: