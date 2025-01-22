Começou por ser um livro e agora chega no formato podcast.
"Memórias" é uma janela aberta para a vida de Francisco Pinto Balsemão e uma visita guiada pelo seu caminho e pela sua obra.
Editado pela agência de inovação Instinct a partir da voz de Francisco Pinto Balsemão. Baseado na obra homónima publicada pela Porto Editora, teve ainda a participação especial de Clara de Sousa. Todo o livro é reproduzido em quatro temporadas de podcast, num total de 24 episódios.

fevereiro de 2025

I Parte

Os primeiros anos

1937 − 1968

T1 E1

Infância: fechada, desafiante, dourada, exigente

T1 E2

Pedro Nunes: descoberta de um novo mundo, com exigência permanente de boas notas

T1 E3

Faculdade de Direito: do pesadelo do chumbo às ousadias do “6.º ano”

T1 E4

Tropa na Força Aérea: Gosto pela aviação, ajudante de campo de Kaúlza, deslumbramento com África. Ministério da Saúde: breve contacto com a versão civil do Estado

T1 E5

Diário Popular: trabalhar e aprender. Politização

II PARTE

Jornalismo e política
num Portugal em mudança

1968 −  1979

T2 E1

Ala Liberal: atividade parlamentar intensa para desagrado de Marcello Caetano; prioridade à liberdade de expressão

T2 E2

As presidenciais de 1972. Degradação da relação com Marcello Caetano; Balanço da Ala Liberal

T2 E3

As origens do Expresso

T2 E4

O Expresso durante a Revolução e os primeiros anos da Democracia (1974-1979)

III PARTE

O PSD, os governos da Aliança Democrática e a consolidação da Democracia em Portugal

1974 − 1983

T3 E1

Do arranque do PSD à Aliança Democrática (1974-1979)

T3 E2

Onze meses como ministro-adjunto de Sá Carneiro (1980)

T3 E3

A morte de Sá Carneiro e a sua sucessão (1980-1981)

T3 E4

Os grandes constrangimentos da governação em 1981; a crise do petróleo; a relação com o presidente Eanes; oposições internas; a demissão de agosto de 1981

T3 E5

O VIII Governo Constitucional (1981-1982)

T3 E6

As áreas fundamentais da governação da AD: revisão constitucional e mudanças estruturais (1981-1983)

T3 E7

Causas de língua portuguesa: Timor-Leste, Moçambique e Macau

T3 E8

O fim da AD (1982-1983)

T3 E9

Saída da política (1983-1986 e depois)

IV PARTE

Depois da política partidária:
o Expresso, a SIC e muitas outras coisas

1983 - 2021

T4 E1

O Expresso novamente

T4 E2

SIC: Do Zero ao Infinito? (parte I)

T4 E3

SIC: De um para sete canais - e para o streaming e para o esports (parte II)

T4 E4

Vantagens de falar línguas estrangeiras

T4 E5

Estadistas e Políticos, Intelectuais e Empresários de várias partes do Mundo

T4 E6

A vida tem múltiplas facetas: do ACP ou Bilderberg a Ballesteros ou Palmer

T4 E7

Conclusão: Deixar o Mundo um Pouco Melhor

Créditos
Texto
'Memórias de Francisco Pinto Balsemão', publicado pela Porto Editora em 2021 Vozes de
Francisco Pinto Balsemão e Clara de Sousa Clonagem de voz e edição do podcast
Agência de Inovação Instinct Sonoplastia
João Luís Amorim Capa do Podcast e Web Design
Tiago Pereira Santos Web Developer
João Melancia Transcrição
Joana Henriques Apoio à Edição
Manuela Goucha Soares Produção
Margarida Gil Coordenação editorial
Joana Beleza e Mónica Balsemão Direção
João Vieira Pereira

Expresso 2025

