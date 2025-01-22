Começou por ser um livro e agora chega no formato podcast.
"Memórias" é uma janela aberta para a vida de Francisco Pinto Balsemão e uma visita guiada pelo seu caminho e pela sua obra.
Editado pela agência de inovação Instinct a partir da voz de Francisco Pinto Balsemão. Baseado na obra homónima publicada pela Porto Editora, teve ainda a participação especial de Clara de Sousa. Todo o livro é reproduzido em quatro temporadas de podcast, num total de 24 episódios.
fevereiro de 2025
I Parte
Os primeiros anos
1937 − 1968
Infância: fechada, desafiante, dourada, exigente
Pedro Nunes: descoberta de um novo mundo, com exigência permanente de boas notas
Faculdade de Direito: do pesadelo do chumbo às ousadias do “6.º ano”
Tropa na Força Aérea: Gosto pela aviação, ajudante de campo de Kaúlza, deslumbramento com África. Ministério da Saúde: breve contacto com a versão civil do Estado
Diário Popular: trabalhar e aprender. Politização
II PARTE
Jornalismo e política
num Portugal em mudança
1968 − 1979
Ala Liberal: atividade parlamentar intensa para desagrado de Marcello Caetano; prioridade à liberdade de expressão
As presidenciais de 1972. Degradação da relação com Marcello Caetano; Balanço da Ala Liberal
As origens do Expresso
O Expresso durante a Revolução e os primeiros anos da Democracia (1974-1979)
III PARTE
O PSD, os governos da Aliança Democrática e a consolidação da Democracia em Portugal
1974 − 1983
Do arranque do PSD à Aliança Democrática (1974-1979)
Onze meses como ministro-adjunto de Sá Carneiro (1980)
A morte de Sá Carneiro e a sua sucessão (1980-1981)
Os grandes constrangimentos da governação em 1981; a crise do petróleo; a relação com o presidente Eanes; oposições internas; a demissão de agosto de 1981
O VIII Governo Constitucional (1981-1982)
As áreas fundamentais da governação da AD: revisão constitucional e mudanças estruturais (1981-1983)
Causas de língua portuguesa: Timor-Leste, Moçambique e Macau
O fim da AD (1982-1983)
Saída da política (1983-1986 e depois)
IV PARTE
Depois da política partidária:
o Expresso, a SIC e muitas outras coisas
1983 - 2021
O Expresso novamente
SIC: Do Zero ao Infinito? (parte I)
SIC: De um para sete canais - e para o streaming e para o esports (parte II)
Vantagens de falar línguas estrangeiras
Estadistas e Políticos, Intelectuais e Empresários de várias partes do Mundo
A vida tem múltiplas facetas: do ACP ou Bilderberg a Ballesteros ou Palmer
Conclusão: Deixar o Mundo um Pouco Melhor
