Começou por ser um livro e agora chega no formato podcast.

"Memórias" é uma janela aberta para a vida de Francisco Pinto Balsemão e uma visita guiada pelo seu caminho e pela sua obra.

Editado pela agência de inovação Instinct a partir da voz de Francisco Pinto Balsemão. Baseado na obra homónima publicada pela Porto Editora, teve ainda a participação especial de Clara de Sousa. Todo o livro é reproduzido em quatro temporadas de podcast, num total de 24 episódios.