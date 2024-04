EPISÓDIO 4

Mobilidade e Inteligência Artificial: os veículos autónomos já andam aí, mas até que ponto vão alterar a indústria dos transportes?

A inteligência artificial já está a mudar a mobilidade, com o uso de algoritmos que conseguem analisar uma grande quantidade de dados, prever congestionamentos e sugerir rotas alternativas. O caminho para os veículos autónomos está aberto, com a chegada ao mercado de carros cheios de sensores, câmaras e radares, que permitem tomar decisões em tempo real, como a velocidade adequada e a mudança de faixa. No futuro vamos todos deixar de conduzir? Oiça aqui o debate com Joana Baptista, vereadora da câmara de Oeiras, e João Barros, engenheiro e empresário nesta área, moderado por Francisco Pinto Balsemão no quarto episódio do podcast A Próxima Vaga