Filhos únicos da terra

Tornou-se adulta mais cedo, um traço habitual das crianças que interagem quase exclusivamente com adultos, tendo-os como modelos e retirando deles o seu reportório de comportamentos.

Paula Cristina Martins considera que, “de alguma forma, a infância como a conhecemos não existe nestes casos. Por isso, estas crianças até costumam ser mais apreciadas pelos adultos, por se comportarem como eles”.

Professora da Universidade do Minho e investigadora no Instituto de Estudos da Criança, é com base numa linha de investigação criada nos Estados Unidos com o nome de ‘The power of place’ – o poder dos lugares – que alerta para um ponto de partida.

“O nosso percurso de vida tem endereço e, por vezes, depende da rua em que vivemos”. No caminho, são identificadas os códigos postais da desvantagem e da exclusão. Contudo, a psicóloga evita criar para o caso uma noção de inevitabilidade, porque “não há uma infância, há muitas infâncias.”

No ser humano reside uma intensa capacidade de se adaptar e de fazer dos contextos fortemente adversos matéria prima para maximizar as oportunidades.

É a própria avó Isaura a reconhecer que, “no meio de tudo, se a Maria Inês tivesse alguém da idade dela para brincar, talvez fosse um bocadinho mais rebelde”. Como vem da escola e fica num “ambiente calmo”, é assim que vai passando o tempo.

“Lê muito e já me tem escrito cartas”, nota orgulhosa.

“E tu todos os dias, de manhã, me dás conselhos”, responde-lhe a neta.

Isaura emudece. Sai-lhe só um “pronto”, de olhos enlameados.

“Juízo, não andes agarrada a ninguém. Não aceites nada de ninguém. Toma atenção às aulas”, exemplifica Maria Inês, como se de uma lição se tratasse.

“E já não é pouco…”, finda Isaura.

No longo intervalo de tempo entre a hora de chegar a casa, às cinco e meia da tarde, e a hora de tornar a ir para a escola, pelas oito da manhã, quase sempre “a salvação” de Maria Inês são os livros. Chega a ler três por semana. Deles absorve como escolher com minúcia as palavras e como arrumá-las nas prateleiras do pensamento.

“Contaram-me sempre a história de que no litoral há muito mais oportunidades de trabalho do que no interior. Realmente é verdade”, lamenta.

Por isso, sabe ser inevitável sair dali no final do 12º ano, quando ingressar na universidade. E embora este lhe pareça um destino ainda longínquo, para a avó Isaura começa a estar latente a ideia da fuga do berço, junta com a esperança de que “ela nunca abandone os avós”.