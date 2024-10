Tamana não tem dúvidas de que o Afeganistão está pior hoje do que quando o deixou no final do ano passado. “Estou 100% certa disso. Antes ainda podíamos ir saindo de casa.” As notícias chegam-lhe pelos telefonemas com os pais ou em conversas com amigas. “As raparigas que saem de casa sem usar… que saem só de calças e t-shirt ‘perdem-se’ e ninguém as consegue encontrar.” Hesita um pouco. “Sim, elas desaparecem e isso não aparece nas notícias de lá, mas há casos desses.” Tamana ainda conseguiu trabalhar à distância para empresas nos EUA e na Austrália, em ambas ajudava nos trabalhos administrativos.

O sol de começo de primavera aquece a conversa. Sentada na escada de cimento no pátio da casa onde as oito agora vivem recorda o dia em que chegou. Lembra-se que fez o pequeno-almoço. “Fiz omelete.” E ri. “Os ovos são linguagem universal”. Foi das primeiras a começar as aulas, por agora microbiologia médica é a cadeira preferida, tem um grupo de amigas com quem costuma fazer os trabalhos em conjunto.

“Os portugueses são bons a falar. Têm conversa e falam bem inglês, articulam muito cada palavra.” Já está tranquilizada com a maior presença de homens, à qual não estava habituada. “Começo a estar mais confortável e a falar com toda a gente. Acho que estou mais relaxada.”