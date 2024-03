Legislativas 2024 Eleitores de Lisboa e do Porto valem mais do que o resto do país? Veja aqui como o nosso sistema eleitoral desperdiça milhares de votos Quase 40% do Parlamento é eleito por Lisboa e Porto. Por outro lado, nos distritos que elegem menos deputados para a Assembleia da República, milhares de votos não contam para nada. Porque é que o nosso sistema eleitoral é tão pouco representativo? Jornalismo de dados em dois minutos e 59 segundos para explicar o mundo