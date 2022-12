Portugal teve 16 cheias nesse período, se contarmos com as inundações de dezembro de 2022, o que equivale a 3,5% do total europeu

Desde 1950 foram registados 462 episódios de cheias e deslizamentos de terras nos países-membros da União Europeia. França (70), Itália (67) e Roménia (53) são os países mais afetados. Sem qualquer registo está a Dinamarca, a Estónia, a Letónia e também o Chipre e Malta que não tiveram nenhuma catástrofe natural de grandes dimensões em 72 anos. Portugal teve 16 cheias nesse período, se contarmos com as inundações de dezembro de 2022, o que equivale a 3,5% do total europeu. As cheias e deslizamentos são o fenómeno extremo mais comum na UE e representam 35,5% do total dos desastres naturais registados — 1302, no mesmo período e no mesmo grupo de países. Seguem-se as tempestades (422), as temperaturas extremas (188), os sismos (107), os grandes incêndios florestais (86) e as secas (33). Entre 2010 e 2019 houve um decréscimo de episódios de cheias, (106) relativamente à década anterior (2000-2009: 154). O ano com mais registos é 2005, com 27 inundações catastróficas em países-membros da UE.

keyboard_arrow_down Catástrofes naturais em Portugal

Registadas entre 1900 e 2022* *Um episódio é classificado como desastre quando se verifica pelo menos uma das seguintes situações: 10 ou mais mortes diretas; 100 ou mais pessoas afetadas; quando é emitida uma declaração de estado de emergência; quando é feito um pedido de ajuda internacional. EM-DAT

No registo internacional de desastres The Emergency Events Database — EM-DAT estão identificados 59 desastres naturais ou fenómenos extremos referentes a Portugal, entre cheias e deslizamento de terras (15), grandes incêndios florestais (15), tempestades (14), temperaturas extremas (6), sismos (5) e seca extrema (4). A EM-DAT foi criada em 1988 pelo Centro de Pesquisa em Epidemiologia de Desastres (CRED). Tem mais de 22 mil registos internacionais de grandes desastres naturais desde 1900 à atualidade. O primeiro registo português é de 23 de abril de 1909 e menciona um sismo em Benavente, Ribatejo, onde morreram 30 pessoas. Em Portugal, as cheias e deslizamentos de terras referem 626 vítimas mortais, entre 1967, ano do primeiro registo, e o mais recente, em 2015 — os episódios da última semana não estão ainda contabilizados. A região de Lisboa e a ilha da Madeira são as mais afetadas.

keyboard_arrow_down Cheias e deslizamentos de terras em Portugal

número de vítimas mortais e de pessoas afetadas* *Um episódio é classificado como desastre quando se verifica pelo menos uma das seguintes situações: 10 ou mais mortes diretas; 100 ou mais pessoas afetadas; quando é emitida uma declaração de estado de emergência; quando é feito um pedido de ajuda internacional. EM-DAT

As cheias de novembro 1967 destacam-se por terem sido as mais fatais, o número oficial é 467 óbitos, mas o Estado Novo parou prematuramente a contagem dos corpos e a censura dificultou a divulgação real da tragédia. Em 1979 o país assistiu a mais duas grandes cheias: as primeiras, em janeiro, na Madeira, e as segundas, em fevereiro, que afetaram mais as zonas costeiras do Norte e do Centro do país. O número de vítimas mortais, 23, foi bastante menor do que em 1967, mas o número de pessoas afetadas nos dois eventos desse ano foi o maior — 45 mil, entre feridos e desalojados. Em 1981 morreram mais 30 pessoas em Lisboa e arredores e dois anos depois, em 1983, morreram outras 19. Entre os eventos mais dramáticos e mais recentemente, em 2010, morreram 43 pessoas na ilha da Madeira, vítimas das cheias e do deslizamento das terras no Funchal.