As mulheres no mundo têm atualmente em média 2,3 filhos, em 1950 tinham 4,8. Nos países menos desenvolvidos, como o Níger, o Chade, a Somália e a República Democrática do Congo as mulheres ainda têm em média mais de seis filhos. Será que as mulheres dos países mais pobres vão ter menos filhos a partir do momento em que a sua própria sobrevivência estiver assegurada? Será que quando diminui o risco de morte dos mais novos e vulneráveis as famílias optam voluntariamente por ter menos filhos?

Sim, a ritmos diferentes, a tendência de convergência para os dois filhos por mulher é global. O gráfico animado compara três indicadores: a população dos países, refletida no tamanho dos círculos, o índice de fertilidade ou número de filhos por mulher, assinalada no eixo vertical, e a taxa de mortalidade em crianças com menos de cinco anos ou número de óbitos com menos de cinco anos por 1000 nados-vivos, lida no eixo horizontal. As cores dos círculos agrupam os países pela região geográfica a que pertencem. As projeções demográficas da Organização das Nações Unidas (ONU) recuam a 1950 e avançam a 2100, ou seja, o gráfico acompanha a evolução destes três indicadores nas últimas sete décadas e faz a projeção futura até ao início do século XXII.

Hans Rosling, académico sueco e fundador da Gapminder, usou o rendimento per capita num gráfico semelhante para chegar a conclusões idênticas: quanto mais rico e desenvolvido é o país — neste caso, quando mais baixa é a taxa de mortalidade em crianças com menos de cinco anos — mais próximo da média global é o número de filhos, independentemente da geografia, da cultura ou da religião dominante no país.