As seleções nacionais são cada vez mais um reflexo do mundo global e estão mais diversificadas do que nunca. Entre os 832 jogadores convocados para o Mundial do Catar, há 136 (16,4%) que jogam em seleções diferentes do país onde nasceram. Marrocos encabeça a lista, Portugal está em 7º lugar, a par com o Canadá e com a Croácia.

Quase todos os países representados – 28 em 32 – têm atletas nascidos fora do seu território. Arábia Saudita, Argentina, Brasil e Coreia do Sul são as exceções.

França é o maior ‘exportador’ de jogadores convocados para outras seleções (37). Seguem-se Inglaterra (17), Espanha (8), Alemanha (7) e Países Baixos (5). Nascido em Portugal e a jogar por outra seleção está Pedro Miguel Carvalho (Ró-Ró), que joga pelo Catar.