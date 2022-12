Um outro indicador da OCDE mostra a relação entre o vencimento dos médicos especialistas e o salário médio praticado em cada país. Neste caso, o salário dos médicos especialistas hospitalares do SNS é 2,3 vezes o salário médio nacional enquanto que no Luxemburgo é 4,2 vezes o salário médio praticado no país. No gráfico em baixo é possível notar a aproximação entre a linha tracejada que marca a evolução em anos recentes do salário médio nacional e o vencimento dos médicos portugueses.

A maior diferença entre os parceiros da Zona Euro está no salário dos médicos especialistas luxemburgueses que recebem em média €258,6 mil por ano. O indicador mais recente do Luxemburgo é de 2015, ainda assim, em termos absolutos, é seis vezes o valor pago em Portugal. Se considerarmos a diferença do custo de vida entre os dois países, baixa para quatro vezes o salário dos profissionais em Portugal.

No mesmo período e tendo em conta o custo de vida nos diferentes Estados-membros, o salário dos médicos dos hospitais públicos portugueses foi ultrapassado pelo salário pago aos mesmos profissionais na Chéquia, na Estónia e na Hungria. E, no último ano comparativo, Portugal está na 6ª posição mais baixa, só acima da Grécia, da Eslováquia, da Polónia, da Lituânia e da Letónia.

Entre 21 Estados-membros da União Europeia parceiros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Portugal está no grupo dos dez que mais mal paga aos médicos das especialidades hospitalares desde 2006, data do início dos dados comparativos entre este grupo de países.

keyboard_arrow_down

Rendimento anual dos médicos de família e dos médicos especialistas hospitalares em Portugal

Entre 2006 e 2021. Em euros* *Rendimento médio bruto. Não inclui pagamento de bónus, fins de semana, trabalho noturno ou horas extraordinárias. OCDE

Entre 2011 e 2017 são notórios no gráfico os cortes salariais sentidos progressivamente entre 3,5% e 10% para vencimentos superiores a €1500. Entre 2012 e 2016 houve ainda cortes nos subsídios de férias e de Natal dos médidos do SNS — Serviço Nacional da Saúde. A redução de 2018 é explicada, no relatório da OCDE, pela saída para a reforma de uma parte significativa dos profissionais no topo da carreira e pela respetiva entrada de médicos em início de carreira e com vencimentos mais baixos.

Os dados referem-se ao rendimento médio bruto anual cálculado com base no salário mensal dos médicos do SNS nas várias categorias profissionais. Inclui os subsídios de férias e de Natal para médicos com contratos a tempo inteiro. Do cálculo estão excluídos o pagamento de bónus, de complementos de trabalho aos fins de semana, trabalho noturno ou horas extraordinárias. Não inclui os rendimentos auferidos por médicos prestadores de serviços ou rendimentos complementares obtidos pela prática individual.