Foram precisos 21 anos e 20 cirurgias para Joana trincar uma maçã

Em 1992, depois da cesariana, Maria João Grilo foi avisada de que havia um problema com a filha recém-nascida. A gravidez decorrera normalmente até às 34 semanas e nada a alertara para qualquer dificuldade. Só naquele momento, quando a chamaram, é que Maria João se lembrou de que a bebé não deixara ver a boca na última ecografia. Seria essa a questão? Sim, era. Mas também era bastante mais. “A Joana nasceu com duas proto-orelhas e com parte da boca aberta. Mas sempre tive orgulho na minha filha, nunca a escondi”, conta a fisioterapeuta.

Também o pai, Carlos Grilo, igualmente fisioterapeuta, se recorda exatamente do momento que diz ser o mais bonito desta história: o nascimento da Joana. Quando a médica o chamou, falou num “problema”, mas nada o preparou para a gravidade da situação da bebé que teria de ficar internada quase dois meses antes de poder ir para casa.

Joana com 24 dias de vida Cortesia da família Grilo

O nome da síndrome de que Joana é portadora é difícil, mas nem de longe tão complexo como os desafios que ela e a família teriam de enfrentar: síndrome de Goldenhar (ou microsomia craniofacioal) é uma alteração congénita caracterizada pela hipoplasia mandibular, um nome assustador que, traduzido, remete para alguém que nasce com uma mandíbula pequena, associada a um conjunto variável de outras malformações que podem atingir os globos oculares, os pavilhões auriculares, os ossos malares e os lábios, a coluna, os rins e até o coração.

No fundo, em palavras muito simples, significa que alguém tem um crânio demasiado pequeno e uma mandíbula frágil, incapaz de seguir o alinhamento esperado do rosto. No caso da Joana, a mandíbula era tão pequena que a impedia de respirar adequadamente, com consequências que poderia ser fatais: nos primeiros dias, foi mesmo necessário assegurar que a língua da bebé não “taparia” a sua capacidade respiratória.

A técnica de correção deste tipo de anomalias craniofaciais deve muito ao cirurgião francês Paul Tessier e aos primeiros passos dados na segunda metade da década de 60 do século passado. Considerado o pai da cirurgia craniofacial moderna, Tessier marcou pela inovação e por permitir a correção de defeitos graves, até então intratáveis.

Paul Tessier (1917-2008), cirurgião que criou a técnica de correção de anomalias craniofaciais D.R.

Mais recentemente, houve um novo avanço com a introdução da distração osteogénica mandibular, outro nome complicado, uma técnica cirúrgica introduzida de forma pioneira por Joseph G. McCarthy e a sua equipa na década de noventa. Consiste em aumentar ambos os lados da mandíbula, através de cortes ósseos verticais com broca ou serra na altura do segundo molar. A seguir, são fixados parafusos, em ambas as extremidades do corte, e nas partes móveis é colocado um distrator osteogénico, um dispositivo que estimula o crescimento do osso. Essas partes móveis são separadas de forma controlada de 0,5 a um milímetro por dia para induzir, sob tensão, a formação de tecido ósseo novo entre as extremidades do corte. Depois, o distrator será retirado numa nova cirurgia.

No ano passado, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, foi dado outro passo inovador. Depois de um acompanhamento de mais de duas décadas do caso de Joana Grilo, uma vasta equipa multidisciplinar, liderada pelo cirurgião plástico José Guimarães Ferreira e apoiada por um engenheiro civil, criou um dispositivo médico único, que permitiu recuperar a funcionalidade de uma mandíbula anormalmente pequena, fazendo com que a jovem seja melhor compreendida ao falar, dando-lhe uma nova perspetiva de futuro. Mais do que intervenções estéticas, o grande objetivo deste tipo de cirurgias é salvar vidas de crianças com profundas alterações maxilofaciais, que apresentam sérias dificuldades em respirar e, num segundo plano, as intervenções permitem alcançar uma melhoria da autoestima e da vida social dos portadores das anomalias. Joana é um caso único deste esforço. Um exemplo sem par.