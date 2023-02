O recolher obrigatório está fixado nas 23h, mas são só 21h. O presidente da câmara, ex-campeão mundial de boxe, Vitali Klitschko, disse no fim de janeiro que a população voltou aos números antes da guerra. Quando as tropas russas estavam à porta da capital, caiu de cerca de quatro milhões para um milhão; agora está perto dos 3,6 milhões, segundo dados de uso de telemóveis no perímetro da cidade. O trânsito é caótico. “Até me parece mais caótico, sinceramente”, diz o intérprete do Expresso, Maksym. Os restaurantes estão todos abertos — em abril era difícil jantar fora dos hotéis, por haver recolher obrigatório às 21h —, não existem postos de vigia visíveis, há poucos militares na rua, as pessoas aproveitam os últimos dias de saldos nas lojas das principais marcas de roupa do mundo, que voltaram a abrir. Numa das principais avenidas, o agora famoso mural de uma Virgem Maria a embalar uma bazuca tornou-se paragem obrigatória para selfies. Nos portões das garagens é frequente ver pintada a frase “Be Brave Like Ukraine™”, espécie de slogan e marca oficial do país. Estão -5ºC e um grupo dança ao som de um rapaz que finge cantar, com uma coluna no chão. Uma rapariga que parecia acompanhar o ritmo da música tem, na verdade, os seus próprios auscultadores nos ouvidos. Está na sua discoteca privada.

Amigos às gargalhadas porque um escorregou na neve luzidia e caiu, casais a comprar café nos quiosques espalhados pelo largo passeio da avenida Khreshchatyk, a maior artéria da cidade; toda a gente fecha mais o kispo, enterra um pouco mais o gorro, duas amigas agarram-se, as rajadas de vento gelam os ossos. Debaixo do chão, nas paragens de metro, vende-se milho com manteiga em copinhos de plástico, mais café, indumentária tradicional para mulheres, mas sobretudo imitações das camisolas grossas verde-azeitona com capuz que o Presidente Volodymyr Zelensky usa nos discursos noturnos à nação. “I’m Ukrainian”, lê-se, estampado na frente.

A cidade não esqueceu a guerra, só parece. É impossível esquecer o que se passou durante o mês em que o exército russo ocupou os arredores da cidade, tentando definhá-la num cerco para depois a conquistar. Uma lição antiga: sem luz, sem acesso a cuidados médicos, sem forma de retirar os feridos dos bombardeamentos e, em última análise, sem água nem comida, qualquer espírito cede. A Rússia sabe que resulta, cedo ou tarde. Alepo, Síria, 2012-16, o maior cerco da história moderna.

Quando o Expresso chegou, em 2022, aos territórios libertados de Bucha, Irpin, Borodyanka, Bovary, Vozel, Hostomel, tantas pequenas localidades, nalguns casos menos de 48 horas após a debandada russa pelas florestas até à Bielorrússia, as pessoas estavam assustadas, traumatizadas e, ao mesmo tempo, incrédulas e orgulhosas do seu exército, muito auxiliado pelas brigadas civis, constituídas e treinadas ao longo de 2021, enquanto a ameaça russa se fixava do outro lado da fronteira, construindo aquartelamentos, trazendo homens, tanques, lança-morteiros para as portas da Ucrânia.

A aparente normalidade é apenas prova de que o ser humano fará tudo para regressar ao momento antes da adversidade que lhe modificou os dias. A guerra acaba por se mascarar, e depois por se dissolver, nas rotinas de quem tem de a atravessar: os que não podem fugir, os que não querem fugir.

Há 365 dias, a Ucrânia era um país a muitos quilómetros de Berlim, Paris ou Londres. A décadas de Bruxelas. Hoje, é um país europeu no sentido que mais conta, o da perceção dos restantes europeus. Se Hitler propiciou, em 1940, governos resolutamente anti alemães em França e no Reino Unido, também o maior feito de Putin foi reforçar a aliança da maioria das democracias ocidentais em torno da ideia adormecida de liberdade, menosprezada nos últimos anos com a proliferação de populistas. “Qualquer sociedade que renuncie a um pouco da sua liberdade para ter um pouco mais de segurança não merece nem uma nem outra, e acabará por perder ambas”. A frase de Benjamin Franklin ilustra a principal luta de hoje nos centros de decisão europeus.

A Ucrânia exige aos países da NATO que abdiquem de alguma segurança. Energética, por exemplo, mas também militar. Até quando irão os europeus considerar sua a luta pela liberdade dos ucranianos e o seu direito ao território que a lei internacional lhes consagra? É difícil prever.

Hoje a noite pertence a Marina. O bar e galeria de arte Modi — o nome vem do artista italiano Amedeo Modigliani — está com casa cheia para uma leitura de poesia, aberta aos que tenham a coragem de derramar a alma ao microfone. A estrela é Marina Tseluiko, 40 anos, mãe, poetisa, pasteleira antes da guerra e cozinheira do batalhão Azov durante quatro meses. “Já sei que vão perguntar se são fascistas. Não, são iguais aos outros homens corajosos que defendem a Ucrânia.”

A sala irrompe em aplausos, como acontecera uma hora antes, quando o dono do bar, Dmitry Vityk, anunciara a presença da imprensa de um país que prometera, uma hora antes, enviar quatro tanques Leopard para a Ucrânia.