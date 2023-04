Numa garagem em São Pedro da Cadeira, Torres Vedras, grandes folhas de cartão com fotografias coladas contam uma parte da história de Portugal. Só que não, porque ninguém sabe que as fotografias lá estão. Imagens como a da camioneta de caixa aberta que transporta dez militares e quatro pipas de vinho. Ou do aglomerado de pessoas que cercam um automóvel e batem no tejadilho. Quase se houve o som da ira contida na fotografia. Há retratos com chaimites, soldados, população civil, muitos jovens, mulheres, homens com grandes bigodes. Há turba, um carro de rodas para o ar, incinerado, e um homem que olha a destruição a sorrir. Uma Lisboa cheia de gente, excitação e espanto. Gente que olha, gente que grita. Um grupo de homens sobe a rua com garrafas de vinho nas mãos. Não há cravos, a festa não foi convidada para aquelas fotografias e, como se espera, nunca se vê o autor dos disparos, mas, pela distância com que este fixou a imagens, quase lhe sentimos o medo. Pedaços inéditos do dia 25 de abril de 1974.

Zacarias à conversa com o Expresso na garagem de casa, onde estão guardadas as fotografias

A garagem que esconde essas fotografias é de Zacarias Duarte Ferreira, 87 anos, polícia aposentado, detentor do cartão vitalício com o número 115293. Na imagem congelada aparece fardado, mas Zacarias quase nunca vestiu o uniforme para trabalhar. Era polícia da PSP, usava a discrição como arma para cumprir a sua missão. Durante cerca de duas décadas foi fotógrafo do Comando Distrital de Lisboa, na Rua Capelo, Chiado. Longe de tudo explicar, Zacarias é uma caixa de surpresas, levanta mais questões do que as responde. Só conta o que quer e sempre com cautela, peso e medida. Muito continua por perceber.

A meada desta história começou a ser desenrolada quando, no início do outono do ano passado, um envelope e uma máquina fotográfica antiga foram entregues no edifício do Arquivo Nacional Torre do Tombo (ANTT). Em papel estavam imagens inéditas da ação policial que em 1972 reprimiu a tentativa de um grupo de jovens de levar em ombros até ao Cemitério da Ajuda a urna de José António Ribeiro dos Santos, estudante assassinado pela PIDE (Polícia Internacional e de Defesa do Estado, a polícia política do Estado Novo). Para assinalar a passagem em 2022 de 50 anos sobre o crime, o ANTT preparou uma conferência e, depois da inesperada oferta, também uma mostra documental, em que as fotografias inéditas eram o ponto alto. Expostas na entrada da Torre do Tombo, a poucos metros da Faculdade de Direito onde Ribeiro dos Santos estudou até ter sido morto, na sequência de uma rusga da polícia a uma reunião estudantil no Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras (atual ISEG). O autor das imagens tinha nome — Zacarias Duarte Ferreira —, mas não tinha história conhecida.