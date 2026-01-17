Colado à fronteira com a Galiza, Melgaço tem 7500 habitantes, metade com mais de 65 anos. As Urgências Polivalentes ou Médico-Cirúrgicas mais próximas — que respondem a situações mais complexas — ficam em Viana do Castelo: do centro da vila ao hospital são 100 quilómetros e mais de uma hora de carro. Mas tendo em conta as várias freguesias, os habitantes do concelho estão, em média, a 1h20 das Urgências — pior só em Freixo de Espada à Cinta. “É complicado e, muitas vezes, o 112 demora a atender”, resume o autarca de Melgaço, José Albano Domingues. “Temos ambulância com Suporte Imediato de Vida no território, mas o tempo é a diferença entre a vida e o fim dela.”

A rede de serviços de urgência, tal como foi definida em 2014, estipula que cada cidadão deverá ter uma Urgência Polivalente ou Médico-Cirúrgica a um máximo de 60 minutos. No continente, cerca de 132 mil pessoas vivem em concelhos que estão, em média, a mais de uma hora de carro de um destes serviços. É 1,3% da população — o que reflete, globalmente, o cumprimento desse critério. Mas a lei também define que, quando a distância for superior a uma hora, é obrigatório ter um Serviço de Urgência Básico, embora só sirva para situações mais simples.

Em algumas emergências de saúde, o risco de morte aumenta por cada minuto que passa

Outro critério de distância às Urgências — que foi ponderado pela comissão envolvida na requalificação da rede — é estar no máximo a 45 minutos. Atualmente, há cerca de 470 mil pessoas a essa distância (5% da população). Contam-se quase 1,6 milhões de portugueses (16%) a meia hora ou mais; enquanto, pelo contrário, 44% estão a menos de 15 minutos. Na comparação europeia, Portugal não está entre os melhores — e o Eurostat sublinha as desigualdades de acesso no interior do território.

Estas são algumas das conclusões da análise de acessibilidade feita numa parceria entre o Expresso e o NOVA Cidade — Urban Analytics Lab, da NOVA IMS. Partindo da geolocalização das Urgências Polivalentes ou Médico-Cirúrgicas e das Urgências Obstétricas, foi calculada a distância e o tempo de viagem mais curto desde o ponto central de cada freguesia até ao hospital mais próximo, avaliando-se a distância e o tempo médio para cada concelho. Depois da análise sobre escolas, bancos e cinemas, o Expresso conclui a série ‘Portugal Distante’, sobre as desigualdades que espelham o isolamento, abandono e fragilidade de uma parte do país.

DESLOCAÇÃO ATÉ ÀS URGÊNCIAS POLIVALENTES OU MÉDICO-CIRÚRGICAS MAIS PRÓXIMAS

TEMPO MÉDIO EM MINUTOS, POR FREGUESIA

Fonte: Expresso e NOVA Cidade - Urban Analytics Lab/NOVA IMS (Candela Sol Pelliza, Bruno Jardim, André Barriguinha e Miguel de Castro Neto) com dados do SNS e DR sobre Urgências Polivalentes ou Médico-Cirúrgicas (foram consideradas 42 Urgências destas tipologias, excluindo a Unidade Hospitalar de Mirandela por ter a Urgência Cirúrgica encerrada) e dados do ArcGIS Online da ESRI (cálculo das rotas)

Em algumas emergências de saúde, o risco de morte aumenta por cada minuto que passa — como num AVC, enfarte agudo do miocárdio, trauma grave, sépsis ou paragem respiratória. A distância ao hospital conta, mas o essencial está no tempo de chegada de uma ambulância ao local. Para perceber qual o tempo médio de socorro por concelho, o Expresso pediu dados ao INEM, mas não teve resposta. As únicas estatísticas públicas, de 2025, apontam para uma resposta superior a 30 minutos em 12% dos casos em áreas rurais e acima de 15 minutos em 32% dos pedidos em espaço urbano.

DESERTOS MÉDICOS

“Na ausência de dados públicos do INEM sobre tempos de resposta, torna-se difícil garantir a eficácia da resposta nos concelhos mais afastados”, diz Ana Isabel Ribeiro, geógrafa de saúde e investigadora no Centro de Estudos em Geografia e Ordenamento do Território e no Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Apesar de não existir um “padrão internacionalmente consensual” sobre o que é uma distância excessiva, a investigadora diz que “diversos estudos” apontam para um tempo crítico de 30 minutos. “As áreas com tempos de deslocação além deste limiar podem ser consideradas ‘desertos médicos’, com baixa acessibilidade a serviços de saúde.”

O mapa mostra um país dividido: o litoral e centro a distâncias inferiores a 30 minutos; o interior e o Alentejo mais distantes. A concentração de hospitais nos centros urbanos tem vantagens, embora dependa sempre da disponibilidade de meios, mas as más condições das estradas no interior também contam.

“Em Trás-os-Montes, os serviços de saúde foram deslocalizados contra o que é favorável aos cidadãos. Sabemos que não é possível ter um hospital em cada município, mas o melhor serviço de saúde que podíamos ter agora era uma boa rede viária”, frisa Pedro Lima, presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) de Trás-os-Montes, referindo ainda o investimento das autarquias nos bombeiros, “imprescindíveis no serviço de emergência”.

"Sabemos que não é possível ter um hospital em cada município, mas o melhor serviço de saúde que podíamos ter agora era uma boa rede viária” PEDRO LIMA

Para vários destes concelhos, o fecho da Urgência de Cirurgia do Hospital de Mirandela há já dois anos agravou ainda mais as distâncias. “A administração da ULS diz que não tem médicos suficientes para que a Urgência funcio­ne”, aponta João Gonçalves, presidente da CIM do Douro, reconhecendo a dificuldade em atrair e fixar profissionais na região. “Cada ULS faz a sua gestão autónoma, com preocupações de ordem económico-financeira.”

Ana Isabel Ribeiro defende que uma das mudanças necessárias é passar a integrar critérios de acessibilidade geográfica na definição da rede hospitalar e serviços de urgência, “mesmo que isso implique compromissos na eficiência económica”. Além disso, defende um estudo sobre a relação entre os tempos de resposta e a mortalidade geral e materno-infantil — embora sublinhe que o acesso às Urgências “nunca será suficiente para explicar cabalmente um fenómeno tão complexo como a mortalidade”.

Tendo em conta as 39 Urgências de Obstetrícia, as distâncias são ainda maiores: 19% da população está a 30 minutos ou mais da maternidade mais próxima e quase 2% tem de fazer mais de uma hora de carro. Para Diogo Ayres de Campos, obstetra e diretor do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Santa Maria, a cobertura territorial é “razoá­vel”, mesmo comparando com outros países europeus.

Nos casos em que a distância é mais elevada, o especialista vê sentido na solução dos países nórdicos. “Quando as senhoras se aproximam do termo da gravidez, o Estado assegura as despesas de transporte e estadia para que fiquem num local mais perto do hospital.”

Para o obstetra, o problema de cobertura resume-se a zonas como o Litoral Alentejano, onde “fazia sentido” abrir uma maternidade, “embora não possa ser prioridade neste momento”. A grande pressão, porém, está na periferia da Grande Lisboa, “com cobertura deficiente devido aos constrangimentos” das maternidades.

DESLOCAÇÃO ATÉ ÀS URGÊNCIAS OBSTÉTRICAS MAIS PRÓXIMAS

TEMPO MÉDIO EM MINUTOS, POR FREGUESIA

Fonte: Expresso e NOVA Cidade/NOVA IMS (Candela Sol Pelliza, Bruno Jardim, André Barriguinha e Miguel de Castro Neto) com dados do SNS relativos às Urgências Obstétricas (foram consideradas 39 Urgências, excluídas as que têm apenas Ginecologia) e dados do ArcGIS Online da ESRI (cálculo das rotas)

“As zonas mais problemáticas, além da Península de Setúbal, são o Norte de Lisboa, como Vila Franca de Xira, além de Abrantes, Santarém e Caldas da Rainha. É preciso que as maternidades que já existem nestes locais funcionem.”

Diogo Ayres de Campos considera que a falha está sobretudo na constituição de equipas médicas em alguns hospitais. “Ao longo destes 10 ou 15 anos faltou uma visão estratégica sobre como manter as equipas estáveis. Não é uma situação aguda de um Governo, é um problema de longo prazo que tem vindo a ser adiado.”

“Estas localidades ‘deixadas para trás’ são-no a vários níveis, não só na saúde. A mesma ausência de serviços verifica-se na educação, cultura, justiça e desenvolvimento económico” ANA ISABEL RIBEIRO

Atrair e fixar médicos é um problema ainda maior no interior. Em Melgaço, há cinco médicos de família em vez dos sete previstos e espera-se “quatro ou cinco meses” por uma consulta, diz o autarca, que acredita na aposta de serviços partilhados com Espanha. “A solução é virarmo-nos para o outro lado.”

Em causa, diz Ana Isabel Ribeiro, está um problema sistémico. “Estas localidades ‘deixadas para trás’ são-no a vários níveis, não só na saúde. A mesma ausência de serviços verifica-se na educação, cultura, justiça e desenvolvimento económico”, resume. “Sem atuar na causa estrutural — o abandono de certas áreas do país —, melhorar a acessibilidade geográfica aos serviços será sempre uma utopia.”