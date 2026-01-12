Quando se mudou para Odemira, Sílvia das Fadas percebeu que o cinema não fazia parte da vida das pessoas. Muitas nunca tinham sequer visto um filme fora da televisão. Face à pouca oferta de programação cinematográfica no concelho, decidiu criar um cinema móvel a que deu o nome de Fulgor. Criado há quatro anos, chegou a funcio­nar em Odemira, Ferreira do Alentejo e Mértola — “da orla à raia”, diz a realizadora e investigadora. Mas, apesar da vontade de estender a programação a outros lugares do Baixo Alentejo, a falta de equipamento e de “apoio financeiro adequado” reduziu as sessões mensais apenas à aldeia de São Luís, em Odemira.

“Nos últimos quatro anos, Odemira passou a ter bastante oferta cultural e uma tessitura artística e cultural florescente. No entanto, existe pouca oferta de programação cinematográfica, concentrada no Cineteatro Camacho Costa, pouco diversificada e pouco estimulante”, afirma Sílvia das Fadas, criticando a falta de apoio. “Sem dúvida que o Estado tem falhado. Tanto os apoios da Direção-Geral das Artes como os do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) são insuficientes e as prioridades questionáveis. Dá-se mais importância a festivais que agreguem um grande número de pessoas num curto espaço de tempo do que a uma programação continuada que escuta ativamente as comunidades.”

Embora já tenha sido pior, o acesso à cultura ainda é desigual no território. Num quinto dos concelhos do continente (59 de 278), a população tem de fazer, em média, mais de 25 km até ao cinema, cineteatro ou teatro mais próximo. Ir ver um filme obriga a fazer mais de 50 km, ida e volta — e em metade das freguesias a população leva, em média, mais de 40 minutos para ir e vir do cinema.

Os distritos de Viseu, Bragança, Vila Real, Guarda e Évora têm a pior situação. Há três — Beja, Portalegre e Bragança — que já não têm exibição comercial e diversificada de cinema. Esta semana, também o da Guarda passa a ter uma oferta muito limitada, com o encerramento de quatro salas. Todos estes distritos dependem apenas de cineteatros, com um papel relevante mas oferta mais curta, o que levou o Governo a criar um grupo de trabalho para avaliar o problema.

Estas são algumas das conclusões da análise de acessibilidade a serviços feita numa parceria entre o Expresso e o NOVA Cidade — Urban Analytics Lab, da NOVA IMS. Partindo da geolocalização dos recintos de cinema registados no ICA e dos espaços da Rede de Teatros e Cineteatros, foi calculada a distância e o tempo de viagem mais curto desde o ponto central de cada freguesia até ao espaço mais próximo, avaliando-se a distância e o tempo médio para cada concelho.

Fonte: Expresso e NOVA Cidade - Urban Analytics Lab/NOVA IMS (Candela Sol Pelliza, Bruno Jardim, André Barriguinha e Miguel de Castro Neto) com dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) e da Rede de Teatros e Cineteatros da Direção-Geral das Artes (DGArtes) e dados do ArcGIS Online da ESRI (cálculo das rotas)

DEPENDENTE DO MERCADO

José Soares Neves, diretor do Observatório Português das Atividades Culturais (OPAC), frisa que ainda “persistem” desigualdades no acesso à cultura, acompanhando as assimetrias do país — litoral/interior, norte/sul, urbano/rural —, mas têm vindo a ser corrigidas. “Se recuarmos ao último terço do século passado, o panorama era de enorme desigualdade territorial e quase total desadequação dos equipamentos em lotação, serviços e recursos humanos.”

Segundo o “ Atlas Artístico e Cultural de Portugal ”, publicado pelo OPAC em 2024, a cobertura das redes de bibliotecas, cineteatros, museus, arquivos ou espaços de arte contemporânea é “muito” significativa. “Mas também se identificam bolsas do território que merecem atenção no sentido da correção das desigualdades”, nota.

Apesar da atenção prestada pelos municípios do inte­rior e de fronteira, é sobretudo nestes que se encontram as maiores disparidades no acesso, vinca o investigador. “As distâncias a percorrer são muito importantes em casos como Bragança e Idanha-a-Nova, ao passo que a inexistência destes equipamentos são relevantes em Barrancos e Vinhais.”

No que toca ao cinema, sentem-se os impactos negativos da sua deslocação para a esfera doméstica. “E ao nível da exibição o cinema tem grande intervenção dos privados e menor do Estado. Está, portanto, dependente do mercado”, explica. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam que a despesa dos municípios com cinema é menos de 1% dos gastos com atividades culturais e criativas em 2024, o que para o investigador é uma “chamada de atenção para a necessidade de um programa do Governo que vise incentivar maior intervenção local neste domínio”.

Ainda assim, conforme o ICA, o número de pequenos recintos com cinema regular cresceu 66% entre 2016 e 2025 e também aumentou de 106 para 142 a quantidade de municípios com exibição. “Uma análise mais fina permite concluir que foi entre as grandes empresas, como a NOS Cinemas, Cineplace, UCI, NLC – Cinema City e Socorama, que se verificaram as maiores alterações, principalmente ao nível do número de salas, com um decréscimo de 10,9%”, acrescenta o instituto.

O ICA garante estar a acompanhar a evolução da situação da exibição cinematográfica em Portugal, assim como os seus efeitos “para as assimetrias regionais” na oferta cultural. “A nossa convicção é de que a solução terá de envolver não só o Estado central, através da administração indireta do ICA, mas também os poderes locais.” O grupo de trabalho criado este ano pelo Ministério da Cultura “encontra-se a recolher contributos junto de diferentes agentes do setor”, para promover uma “reflexão alargada e fundamentada que sustente futuras propostas de ação”, afirma o instituto.



“ Todo o interior está abandonado. E o resultado está cada vez mais à vista ” ANTÓNIO JOSÉ DE BRITO

Registando menos de 30 sessões de cinema em outubro, o Alto e o Baixo Alentejo são as regiões com menos espectadores por habitante. Porém, a par da Beira Baixa, são as que têm maiores despesas municipais per capita com atividades culturais. E esse é um dos pontos frisados pelo presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Baixo Alentejo, António José de Brito, afastando a ideia de que a região tenha um acesso frágil à cultura. “Temos uma programação com bastante qualidade. Concelhos como Beja, Castro Verde, Mértola, Odemira e Serpa têm agendas muito sólidas e com uma regularidade bastante interessante. E o facto de não haver exibição de cinema regular na cidade de Beja não quer dizer que isso aconteça no resto da região”, referindo os cineteatros em 11 concelhos.

Para o responsável, o problema está na “vergonhosa” e “inaceitável” falta de acessibilidades. “A cidade de Beja não tem ligação por autoestrada e a ferrovia é muito má. São problemas que há muito tempo deviam estar resolvidos, mas, por falta de força política e menosprezo de quem nos governa, chegámos a um ponto muito complexo”, critica, admitindo uma espiral de despovoamento. “Sucede há décadas consecutivas porque todo o interior está abandonado. Os ‘poderes de Lisboa’ não querem saber do interior do país e o resultado está cada vez mais à vista.”

Em Trás-os-Montes passa-se o mesmo. “Tudo se resume a oferta e procura. Se o público não tem ferramentas para valorizar a oferta cultural, os responsáveis desistem, porque se considera investimento perdido. As estruturas públicas não têm pessoas que entendam a importância da oferta cultural numa comunidade ou região”, argumenta Diogo Martins, da Indieror, associação cultural criada em Chaves e dedicada à região. “Os esforços de Governos centrais não têm sido muito felizes. O investimento na cultura tem sido mais escasso, a falta de valorização da mesma torna-se mais óbvia e continua a favorecer-se ciclos de programação repetitivos e com pouca relevância para os territórios em que se inserem.”

Os grandes centros urbanos, em parte pelo tipo de público que têm, conseguem dispor de maior oferta. “Existe também maior investimento na cultura e nas infraestruturas, e os agentes culturais estão mais capazes para conseguir justificar investimento e conseguir apoios”, detalha Diogo Martins. “O outro lado do espectro é o do ‘resto do país’ que luta para conseguir uma resposta estruturada nessa oferta cultural.”

Há assim uma “minoria” com “oferta cultural estruturada, pensada e preocupada com o seu público”, enquanto o resto do país está “praticamente sem oferta, mas com grandes concertos no verão ou épocas festivas”, acrescenta. “A verdade é que os grandes promotores de oferta cultural pelo país continuam a ser os municípios. Os apoios nacionais são poucos, não dão para todos e têm pouco contexto dos territórios e da diversidade.”

BIBLIOTECAS E JORNAIS

A análise de acessibilidade estendeu-se também às bibliotecas públicas em território continental, segundo os dados da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas e incluindo todos os espaços existentes nos municípios aderentes. Existem apenas quatro concelhos - Aljezur, Terras de Bouro, Marvão e Vila Viçosa - que não têm nenhuma biblioteca pública.

O nível de proximidade é muito díspar em território nacional, sem padrões claros, dependendo da existência de uma ou mais bibliotecas em cada município e do facto de estarem ou não concentradas na sede do concelho. Em 480 freguesias, a população tem de fazer 30 km (ida e volta) para ir a uma biblioteca e a 84 freguesias esse tempo sobe para uma hora.

Fonte: Expresso e NOVA Cidade/NOVA IMS (Candela Sol Pelliza, Bruno Jardim, André Barriguinha e Miguel de Castro Neto) com dados da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) da Direção-Geral dos Livros, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) e dados do ArcGIS Online da ESRI (cálculo das rotas)

“Continua a haver pessoas que nunca foram ao cinema e há um longo caminho para que saibam que o cinema também lhes pertence” SÍLVIA DAS FADAS

Outro dos temas que preocupam o interior é a distribuição de jornais depois de a Vasp ter anunciado que está a reequacionar as rotas dos distritos de Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança deixou o interior em choque. “Não aceitamos que esta ‘metade do país’, permanentemente esquecida e deixada para trás, também deixe de ter o direito básico a estar informada e a ler jornais em papel”, diz António José de Brito.

“Para a imprensa regional seria uma ‘quase sentença de morte’, num país onde não há nem nunca houve uma política séria de incentivo à publicação, leitura e sustentabilidade dos jornais regionais. Está em causa ter todo o interior sem imprensa nas bancas.”

Em Odemira, o público das sessões de cinema mantém-se assíduo. “Continua a haver pessoas que nunca foram ao cinema e há um longo caminho para que saibam que o cinema também lhes pertence”, resume a cineasta. “Há quem tenha visto filmes projetados em película pela primeira vez no Cinema Fulgor e testemunhar esse espanto é muito bonito.”