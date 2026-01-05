D esde que a estação de caminhos de ferro fechou, Beirã perdeu quase tudo. Chegou a ter duas salsicharias, alfândega, posto de Guarda Fiscal e oito mercearias e tabernas. Hoje, a freguesia alentejana do concelho de Marvão, com cerca de 400 habitantes, está reduzida a um café, um restaurante, um centro de dia e uma unidade de cuidados continuados. Não há sequer uma mercearia, nem farmácia, posto dos correios, multibanco, agência bancária, muito menos uma escola. O médico aparece uma vez por semana.

“Quando cheguei à freguesia, percebi que os mais idosos, sem família nem transportes, não conseguiam chegar a serviços básicos. Um dia fiz-lhes uma oferta: quando tivessem de ir ao médico, ligavam-me, diziam que precisavam de lá ir no dia tal, às tantas horas, e foi assim que os comecei a levar numa carrinha da Junta”, descreve o autarca Adelino Miguens, a iniciar um segundo mandato. “Depois diziam-me: ‘Se não se importasse, eu aproveitava e ia ao multibanco, passava na farmácia e, já agora, comprava umas coisas no supermercado.’ E o Adelino lá ia. Quando não posso ir eu, vai um funcionário da Junta.”

Há vários relatos do interior do país onde são as Juntas que levam a população a serviços que desapareceram dos locais onde as pessoas continuaram a viver. Uma das falhas é a ausência de serviços bancários, incluin­do multibanco, pondo em causa o próprio acesso ao dinheiro. Em algumas aldeias, os vendedores ambulantes de carne, peixe, fruta e queijos servem de “multibanco móvel”, por vezes levando os cartões bancários dos clientes até à vila e trazendo dinheiro de volta.

Só 28% das freguesias do continente têm agência bancária e a escassez é sentida sobretudo nos distritos de Braga, Viseu, Guarda e Bragança, onde se localiza mais de metade dos locais sem serviços bancários. A concentração de agências na faixa litoral é óbvia: 46% dos balcões estão em apenas 3% das freguesias (90) e os distritos de Lisboa e Porto têm quase tantos como outros 13 distritos somados. Isso significa que em meio milhar de freguesias a população leva, em média, mais de meia hora de carro, ida e volta, até à agência mais próxima.

Estas são algumas das conclusões da análise de acessibilidade a serviços essenciais feita numa parceria entre o Expresso e o NOVA Cidade — Urban Analytics Lab, da NOVA IMS. Partindo da geolocalização das agências bancárias registadas no final de novembro de 2025 pelo Banco de Portugal, foi calculada a distância e o tempo de viagem mais curto desde o ponto central de cada freguesia até à agência mais próxima, calculando depois a distância e o tempo médio para cada concelho.

DESLOCAÇÃO ATÉ À AGÊNCIA BANCÁRIA MAIS PRÓXIMA

TEMPO MÉDIO EM MINUTOS, POR FREGUESIA

Passe o cursor sobre o mapa para explorar os dados

Fonte: Expresso e NOVA Cidade - Urban Analytics Lab/NOVA IMS (Candela Sol Pelliza, Bruno Jardim, André Barriguinha e Miguel de Castro Neto) com dados do Banco de Portugal referentes a novembro de 2025 (agências bancárias) e dados do ArcGIS Online da ESRI (cálculo das rotas)

MENOS DUAS MIL AGÊNCIAS

Jorge Veloso, presidente da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), resume as desigualdades no acesso a serviços bancários: “É um mau retrato. Foram retiradas, no mínimo, 400 caixas multibanco dos locais onde eram mais precisas. Estamos há três anos a tentar ajuda do Governo para instalar pelo menos 200 máquinas, mas estamos a ter dificuldade”, critica.

Segundo o responsável, o acordo assumido com o Governo de António Costa era de instalar 200 terminais de levantamento de dinheiro em algumas freguesias do interior. “Quem não se pode deslocar a uma agência conseguiria assim levantar dinheiro. Mas estamos a falar de terminais e não caixas automáticas, o que significa que as Juntas teriam de avançar o dinheiro e só depois serem ressarcidas.”

Em dez anos fecharam duas mil agências bancárias, uma quebra de 40%, segundo os dados do Banco de Portugal. “O pior foi no interior, onde o impacto é muito mais significativo nas populações, quer pelas distâncias quer pela demora nas deslocações devido ao estado das estradas”, afirma Nuno Rico, economista da Deco Proteste. “Quem mais sofre são os idosos, porque têm mais dificuldade de se deslocarem e não dominam as tecnologias para usar os serviços à distância.”

“ Portugal não tem critérios mínimos de acesso a nenhum tipo de serviços essenciais ” JOÃO FERRÃO

O economista retrata este acesso a balcões no país: “A Caixa Geral de Depósitos tinha 89 agências no distrito de Lisboa, o equivalente ao somatório de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda e Portalegre. É completamente desproporcional”, diz, baseando-se no estudo que fizeram este ano.

“Um cliente do Millennium BCP de Barrancos que precise de ir ao banco tem de ir a Reguengos, a 70 km.” Só que muitos dos balcões que resistem no interior nem sequer estão abertos todos os dias — o que também tem impacto na economia local. “Um empresário de uma bomba de combustível, que regularmente tem de depositar moedas, vê uma operação de baixo valor ser um encargo quando tem de fazer 140 km até ao banco, que, nas estradas do Alentejo, equivalem a uma manhã de trabalho.”

"PUZZLE SEM PEÇAS"

Nuno Rico vê nesta desigualdade uma falha dos próprios bancos, sobretudo da CGD, por ser público. “Anunciam a sua responsabilidade social, mas, apesar dos lucros avultados, não garantem o mínimo a estes clientes”. Mas a grande falha, diz, é do Estado.

“A banca é só o reflexo de uma falta de políticas integradas que se arrasta há décadas. É ao Estado que cabe definir os princípios mínimos de acesso.” Entre eles, defende, está a presença de agências em função de uma distância máxima à mais próxima — com garantia de horário de funcionamento normal — e “nos locais mais recônditos” assegurar serviços móveis.

O geógrafo João Ferrão lembra que, ao contrário de outros países, Portugal não tem critérios mínimos de acesso a nenhum tipo de serviços essenciais. “Tem havido uma desvalorização sistemática do ordenamento do território. Não vejo empenho político quer na aprovação dos Planos Regionais de Ordenamento do Território do Norte e Centro, que estão finalizados, mas sem aprovação, quer na revisão dos existentes. É nestes planos que são definidos os crité­rios, que não podem existir no abstrato nem ser empurrados para os municípios, que nunca poderão resolver sozinhos problemas tão estruturais”, sublinha o investigador.

“É como se o território fosse um puzzle e algumas peças começassem a desaparecer. Só que essas peças são pessoas” JOÃO FERRÃO

“As pessoas não podem ser penalizadas em função do sítio onde vivem. Mas a visão baseada só na lógica da procura leva ao fecho de serviços, num efeito de arrastamento, sem noção do seu efeito cumulativo. É isso que nos leva a um país cada vez mais fragmentado e mais desigual. É como se o território fosse um puzzle e algumas peças começassem a desaparecer. Só que essas peças são pessoas”, resume João Ferrão.

Em Beirã, onde o fim da estação de comboios esvaziou a freguesia, o autarca continua há dois anos a tentar ter um multibanco. “A CGD veio ver instalações e pediu €10 mil para a instalação da máquina, mais uma renda de €300 ou €400, além dos €40 mil em obras, porque é preciso ter boa cobertura móvel, porta blindada e um bom sistema de vigilância”, explica Adelino Miguens. “Isto é dinheiro que não temos.”