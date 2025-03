PODCAST

“A insónia afeta muito o meu humor: tenho os nervos à flor da pele, o ruído faz-me confusão e a concentração é altamente afetada”

A insónia crónica tem uma estreita relação com a saúde mental e mais de 10% da população sofre deste mal. Tanto pode ser um primeiro sintoma de depressão ou perturbação de ansiedade, como pode, ela própria, dar origem a doença mental ou agravá-la. No mais recente episódio do podcast “Que Voz é Esta?” falamos sobre as causas e o tratamento da insónia, com as explicações do psiquiatra Hugo Simião, especializado em psicologia do sono, e o testemunho de Marta Poiares, de 39 anos, que sofre de problemas graves de sono há quase duas décadas