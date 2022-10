1 milhão de portugueses sofre de insónia crónica

A insónia já é considerada um problema de saúde pública em Portugal, tal é a quantidade de pessoas afetadas. De acordo com a Associação Portuguesa do Sono (APS), 10% da população portuguesa tem insónia crónica, isto é, cerca de um milhão de pessoas, e outras 30% já tiveram uma insónia na sua vida. Os números são internacionais, uma vez que não há em Portugal estudos recentes sobre a prevalência, mas podem ser extrapolados à realidade portuguesa, explica ao Expresso Joaquim Moita, presidente da APS e diretor do Centro de Medicina do Sono do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Um estudo realizado em 2009, “Epidemiology of insomnia in Portugal”, e promovido pela Associação Portuguesa do Sono, apontava para uma prevalência de 17% entre os adultos. O problema afeta mais os mulheres do que os homens e mais os idosos do que os jovens, mas também “os mais pobres, os desempregados e os divorciados”, diz Joaquim Moita. “As pessoas com maiores dificuldades económicas e com disfunção familiar têm mais dificuldade em aceder ao Sistema Nacional de Saúde ou em pagar a privados, em perceber que têm um problema e tratá-lo.” É, ainda assim, “transversal às diferentes classes”.

Não há quem não tenha tido já uma noite mal dormida mas o problema é bastante mais complexo do que isso. Joaquim Moita recorre à chamada “Teoria dos 3 P”, desenvolvida por Arthur Spielman, especialista pioneiro na investigação sobre o sono que faleceu em 2015, para explicar o que é exatamente uma insónia. “Essa teoria diz-nos que habitualmente a insónia surge em pessoas que têm alguma predisposição, seja familiar, seja genética, seja de personalidade — serem mais ansiosas, perfecionistas ou taciturnas —, para o desenvolvimento de insónias.” Esses são os “fatores predisponentes”, mas depois há os “precipitantes” — como o desemprego, a situação familiar, a morte de um familiar próximo — e os “perpetuantes”, como não resolver devidamente o problema quando ele surge ou resolvê-lo mal recorrendo, por exemplo, a medicação não adequada. “A pessoa adquire hábitos e comportamentos que, em vez de combater o problema, só o perpetuam.”

A insónia pode também surgir associada a situações de ansiedade, pânico e depressão e também a doenças como a apneia obstrutiva do sono e as parassonias, em que se incluem o sonambulismo, a perturbação do sono REM e a síndrome de pernas inquietas, explica o presidente da APS. “O que acontece é que entre toda a comunidade médica e mesmo entre as próprias pessoas há a ideia de que tratando a causa da insónia trata-se a insónia, mas isso não é verdade.” A partir de determinada altura, a insónia, que começou por ser “uma manifestação ou um sintoma de doenças variadas mas sobretudo de depressão e perturbação de ansiedade, ganha asas e torna-se ela própria uma doença”. De facto, a insónia crónica, isto é, em que há dificuldades em adormecer ou manter o sono seguido ou acordar à hora desejada três vezes por semana durante mais de três meses (o diagnóstico é feito dessa forma), já é considerada uma doença.

Um dos “principais aspetos sociais” desta patologia é a “fraca produtividade”, diz Joaquim Moita, citando um estudo realizado no Canadá sobre os custos da insónia que mostra que “75% desses custos têm que ver com a menor produtividade no trabalho e com o absentismo”. “É frequente encontrar pessoas com insónia crónica que estão de baixa ou não estão a trabalhar.”