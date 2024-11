O cardápio pode ser vasto, as condições para uma atleta de alta competição nem tanto. Patrícia Sampaio teve “que aprender a ser mais independente e a adaptar” os métodos de trabalho. “Quando é necessário, passo mais tempo em Lisboa com condições que o clube não me consegue oferecer. Vou tentando contornar dessa forma.”, descreve. “Coisas como fisioterapia e banhos de gelo, quando estou em Lisboa, faço no Centro de Alto Rendimento do Jamor. Quando estou aqui, faço todos os dias banho de contraste no chuveirinho do balneário. Crioterapia faço em casa. Em termos de fisioterapia, consegui uma parceria com um fisioterapeuta em Tomar, não é do clube.”

O maior benefício de atletas que representam emblemas badalados é terem, num único sítio, todos os departamentos que lhes preservam as habilidades. Mesmo que a Sociedade Filarmónica Gualdim Pais não ofereça tal estrutura, todos os anos Patrícia mostra que isso “não é um limite” que impossibilite “trabalhar o suficiente para estar neste nível” e obter “resultados de relevo”.

A judoca também beneficia de uma parceria com um ginásio local que lhe permite realizar trabalho físico fora das instalações do clube. “Estamos constantemente a trabalhar para melhorarmos as condições, não só para mim, mas para os outros atletas que estão aqui a crescer”, refere. É por isso que junto de uma das arestas do tatami estão algumas máquinas disponibilizadas com toda a boa-vontade, mas insuficientes para, por si só, esculpirem o corpo de uma atleta olímpica.

Tudo para calar o pai e o irmão

Algumas dores nas pernas acorrentam o andar de Patrícia, culpa do primeiro treino do dia. Depois dos Jogos Olímpicos, tirou férias e está a voltar ao ritmo de olhos postos no campeonato nacional, no final de novembro, e, caso se sinta em boa forma, competir no Grand Slam de Tóquio, no início de dezembro. O chinelar é interrompido por acenos e abraços de pessoas conhecidas. Dá claramente a ideia que a nuvem de simpatia foi fundada antes de Paris 2024 até porque, no Carnaval, já havia quem se mascarasse de Patrícia Sampaio.

É segunda-feira e há uma voz que diz: “É o primeiro treino da semana e não podemos deixar a semana mal vista”. Igor Sampaio é treinador, irmão de Patrícia e responsável pela secção de judo da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. De bigode farfalhudo e barba densa, está a dar uma aula a atletas mais novos. “Isto parece uma luta de galos”. O reparo é lançado a dois rapazes que se engalfinham para se tentarem projetar um ao outro e, face ao bloqueio de forças, acabam por descurar a técnica que Igor lhes está a tentar ensinar. Dos mais velhos aos mais novos, a Sociedade Filarmónica Gualdim Pais tem 92 judocas federados. Contando com as crianças que, em parceria com escolas locais, o clube orienta em contexto de Atividades de Enriquecimento Curricular, o número ronda os 300.