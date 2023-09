Texto de Ana França

“Wall Evidence”, ou “Provas na Parede”, é um projeto de recolha fotográfica de mensagens que as tropas russas deixaram escritas nos sítios por onde passaram durante os meses em que ocuparam os arredores de Kiev, partes do leste da Ucrânia e dos distritos de Kherson e Zaporíjia, a sul. Em casas particulares, carros, tratores, cartazes de publicidade nas autoestradas, bares, vedações, escolas, igrejas, supermercados, por todo o lado é possível ler a história da presença invasora.



A ideia surgiu a meio de abril de 2022, poucos dias depois do fim da ocupação dos arredores de Kiev. Na altura, o filósofo e autor ucraniano Olexander Filonenko tinha visitado uma dessas localidades, Gostomel. Impressionou-o a quantidade de frases que viu escritas nos quadros de ardósia da escola secundária local. Ligou à associação cultural Mizhvukhamy, que está hoje por trás da recolha das fotografias, e pediu ajuda para preservar estas provas da ocupação o mais depressa que conseguissem, caso contrário iriam perder-se para sempre. Quando os ucranianos começaram a regressar às suas casas, às suas cidades, a prioridade natural foi limpar os vestígios, as memórias daquele tempo.



Das fotografias que Filonenko tirou nos primeiros dias até ao acervo de 500 registos disponíveis agora no site passou ano e meio de guerra. Roksolana Makar e Anastasiia Oleksii são as duas coordenadoras do projeto, ambas com 27 anos, formadas em História da Arte e Sociologia Cultural. Está nas suas mãos a tarefa de tentar extrair sentido às frases que os soldados russos foram escrevendo. Algumas inscrições soam a pedidos de perdão por antecipação, outras são exemplos óbvios de incitação à violência.



Não há uma lógica clara em todas elas, e às duas investigadoras faltam muitas das referências que sustentam a cultura popular russa. A era soviética já acabara quando nasceram. O passo seguinte do projeto vai ser chamar outros especialistas: linguistas, professores de História Militar, veteranos do exército do tempo da URSS.



“Conseguimos ver que, com o passar do tempo, a atitude das tropas russas vai mudando. No início diria que os soldados pareciam mais perdidos, com mais dúvidas sobre o propósito das suas missões. Nas inscrições desses primeiros tempos lemos coisas como ‘não queríamos fazer isto’, ‘não sabíamos que ia ser assim’”, começa por explicar Roksolana, ao telefone com o ao Expresso a partir de Kiev.



Não acredita que estas frases sejam bons instrumentos para aferir a robustez do arrependimento dos soldados. E explica porquê. “Encontramos estas expressões de suposta culpa nas paredes de casas que foram roubadas, vandalizadas, queimadas e também em locais onde foram encontrados cadáveres, ou em caves que serviram para a torturar civis.”



Por outro lado, as imagens que a equipa recolheu em Kherson e Kharkiv, quase um ano depois do começo do conflito, “mostram muito menos esse tipo de sentimentos penitentes ou de quem não sabe bem o que está a fazer. São mais violentas e quem as escreveu parece saber perfeitamente que a missão é conquistar”, diz Roksolana. “É sobretudo aí que encontramos frases como ‘Todos os mísseis sobre a Ucrânia’ ou ‘Tudo é Rússia’.”



Vê nas mensagens um exemplo de “dinâmicas do poder”, ou seja, a forma como a autoridade exercida dentro de uma determinada hierarquia afeta o comportamento de cada pessoa sujeita a esse poder. “Os soldados russos parecem dividir-se em dois grupos: os que usam as mensagens para se posicionarem como poder dominante, e os outros, que tentam deixar claro que a responsabilidade pelo que se passou não é sua, para o caso de alguém um dia querer levá-los a tribunal”, prossegue Roksolana.



De início, nenhuma das duas coordenadoras do projeto pensou que estas imagens pudessem vir a ser utilizadas por investigadores de crimes de guerra. Queriam apenas “captar em fotografia o pensamento russo em determinado momento, saber o que eles estavam a pensar no momento em que ocuparam as cidades, para que não se perdesse a História”, explica Anastasiia. “A televisão russa pode, por exemplo, mostrar um pedaço de um corpo humano e dizer que foram os ucranianos que mataram aquela pessoa. Mas estas mensagens nas paredes estão fotografadas, existe o dia e hora, e muitas vezes os militares russos até deixam escrito o regimento a que pertencem ou o nome no Instagram”, acrescenta Roksolana.





Foi aí que começaram a perceber que o material que iam eternizando num arquivo online organizado em forma de mapa poderia, um dia, ajudar a provar, por exemplo, que as tropas russas ocuparam instituições culturais e igrejas - o que é ilegal ao abrigo do Direito Internacional. Ou que se divertiram em edifícios onde também torturavam pessoas. “No julgamento de qualquer crime, muitas vezes o fator ‘remorso’, ou a ausência dele, é tido em consideração na sentença. Estas frases podem ser importantes na determinação desse facto, para evitar que quem cometeu estes crimes acabe por sair ileso.”



Um dos exemplos mais coléricos da presença russa em Kharkiv ficou escrito nas paredes de um bar na localidade de Velyka Komyshuvakha, na região de Kharkiv. A interpretação de parte dessas inscrições surgiu por sorte. Roksolana estava em casa com o marido quando ouviu uma canção em russo, vinda do telemóvel dele, com a frase “(...) verão e disparos com arco e flecha”.



Era precisamente a frase que lera na foto que lhe chegou da parede do bar. “Nós seguimos várias contas de propaganda russa no TikTok, precisamente para entender como pensam os propagandistas. Ouvi aquilo, reconheci a letra, fui investigar e era uma canção dedicada aos Wagner, composta por um nacionalista. Nela existem referências às atividades do grupo na Ucrânia, mas também em África.”