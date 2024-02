Que país é este que vai a eleições?



A economia cresce, com ela os salários e as pensões, o Serviço Nacional de Saúde tem mais profissionais, as qualificações continuam a melhorar e as contas públicas estão a equilibrar-se. Mas as remunerações são baixas, o preço das casas em centros urbanos revela-se incomportável para a classe média, e há escolas sem professores e cidadãos sem médico de família. Eis o copo meio cheio, meio vazio, do país que vai a eleições a 10 de março