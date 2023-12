Comecei a dormir com papelões, depois cobertores, depois tendas. Cheguei a dormir no Lux, com autorização dos donos, uns dois ou três anos. Mas só podia pernoitar de segunda a quinta. Sexta e sábado abriam a discoteca. Eu sou do tempo do Casal Ventoso ainda com as barracas e estive presente na demolição. Morreu lá o meu tio. E conheci lá o futebolista que jogava no Benfica, o Vítor Batista. Também morreu. Conheci muita gente. É fácil ir para as drogas, mas não é fácil sair. Tem de se aceitar as ajudas. Porque eu pela minha cabeça estava lá ainda. Se não fosse a Associação Crescer ainda estava nas tendas.

Enquanto estava na rua continuei em contacto com a minha família. Mas ao princípio tinha de estar com as minhas netas, que eram pequeninas, acompanhado de um agente, porque eu estive uns quantos anos na prisão, derivado também às drogas, por contar com as pessoas dos bairros duros. Entra-se bem, é o objetivo deles terem o dinheiro, mas estão-se a marimbar para um gajo. Eram problemas e mais problemas. Estava a ir nesse caminho e vim a conhecer as prisões. Eu que nunca tinha entrado num posto da polícia.

Estive preso em Marrocos por tráfico. Quando saí voltei para a rua. Vim de lá de mãos vazias, não tinha nada. Foi num mês de agosto. Abriram-me a porta, saí de chinelinhos de praia e tive de me fazer à vida, arranjar dinheiro para os transportes até Lisboa.

Agora já tenho uma casa para receber a minha família, mas eles não aceitam o meu percurso, não querem. Posso ir à Costa de Caparica ver as minhas netas – uma já tem 19 anos - visitá-las com autorização da mãe, e venho para casa. De vez em quando vou lá, depois vou ao cemitério onde está a campa do meu filho, faço questão de lá ir também, e vou visitar as campas do meu pai e da minha mãe, o Florindo e a Fernanda. Quando estava na rua não ia visitar campa de ninguém e agora vou.