A arte de viajar com toda a energia

Há já alguns anos que se falava sobre a energia elétrica quando o tema de conversa era o futuro do automóvel. Mais ou menos nessa altura também se especulava muito sobre o momento em que as formas de carregamento e as autonomias acabariam por convencer os mais céticos, que eram muitos, na altura. A pouco e pouco, e com uma velocidade acima da média, o que a indústria automóvel tem vindo a fazer é ir quebrando cada vez mais barreiras e o mercado (Portugal incluído) vai respondendo em sintonia, com uma procura crescente para soluções de emissão zero.

A Stellantis tem estado na primeira linha e este ano, através dos lançamentos das suas marcas, voltou a provar que está de olhos postos no objetivo: alcançar a neutralidade carbónica até 2038. E se ainda faltava um modelo capaz de convencer os mais exigentes, o DS N°8 acaba com as indecisões. Com uma autonomia de 750 quilómetros (ciclo WLTP), o novo porta-estandarte da DS Automobiles tem tudo para marcar o início de uma nova era elétrica.