Gama elétrica da Opel quer conquistar a mobilidade verde

O Mokka Electric combina eficiência, conforto e estilo num automóvel disponível em seis cores, com opção de personalização do tejadilho, e dois pacotes de acabamento. O bestseller da marca de Rüsselsheim está agora mais moderno e digital, não só pela adoção do Opel Blitz e do cockpit Opel Vizor mas também pela nova geração de infoentretenimento que inclui ligação ao ChatGPT.

Este 100% elétrico quer destacar-se na mobilidade sustentável com 403 quilómetros de autonomia e 156 cavalos, com preço a partir dos €35.515. A gama conta ainda com opção a gasolina (€23.965) e híbrida (€27.465).

SOLUÇÕES PARA TODOS OS GOSTOS

Nem só de SUV se desenha a oferta automóvel da Opel, que encontra na gama Astra uma resposta à altura das necessidades de quem procura um compacto multifacetado, tanto disponível na versão de cinco portas como na station wagon. O peso reduzido é um dos seus maiores trunfos, já que assegura autonomias de até 418 quilómetros com uma só carga, no caso do Astra Electric, e de até 411 quilómetros, no Astra Sports Tourer Electric. Em apenas 26 minutos, consegue recarregar 80% da bateria para possa viajar sem preocupações.

Foi dada prioridade à combinação entre o estilo desportivo com condução sem emissões, a capacidade de carga com 516 litros que “esticam” até aos 1553 litros com os bancos rebatidos. O Astra Electric está disponível a partir de €36.990, enquanto a versão Sports Tourer Electric arranca nos €38.090. A estas opções juntam-se os motores térmicos e híbridos.