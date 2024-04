Jeep traz espírito de aventura para os elétricos

PRÉMIOS INTERNACIONAIS NO CURRÍCULO

Se dúvidas houvesse sobre o potencial do novo modelo, ficaram dissipadas à medida que chegaram troféus e reconhecimentos do mercado e da imprensa especializada. O Jeep Avenger chegou e conquistou o tão desejado galardão de Carro Europeu do Ano 2023, tornando-se no primeiro modelo da marca norte-americana a receber esta distinção.

As oito décadas de história que marcam o percurso da Jeep são um fator de competitividade deste novo modelo, que não se deixou ofuscar pelo sucesso junto do público. No currículo, o estreante tem ainda os títulos de Melhor SUV Familiar do Mundo, atribuído pela edição de 2023 dos Women’s World Car of the Year que destacou o "design bem-sucedido e (uma) excelente capacidade todo-o-terreno" e considerou que é "um compromisso para com o futuro que os clientes irão apreciar".

O estilo inconfundível da Jeep que o Avenger oferece foi, aliás, o principal motivo que levou mais de 14 mil leitores da revista alemã “Auto Motor und Sport” a atribuir-lhe o prémio de SUV pequeno mais bonito (Best Design Novelty na categoria Small SUV). E é fácil perceber porquê: as linhas que remetem para a linguagem de design da marca unem-se com as dimensões compactas, mas versáteis para uma utilização prática no dia a dia. E sempre com a robustez e o prestígio que caracterizam o emblema.

O sucesso internacional teve respaldo em Portugal, mercado onde a nova proposta 100% elétrica foi eleita SUV Compacto do Ano no âmbito da iniciativa Seguro Directo / Carro do Ano - Troféu Volante de Cristal 2024. Os 19 jornalistas especializados na área do automóvel premiaram o Avenger pelo seu design arrojado, a versatilidade na condução e, claro, a abrangência da oferta, quer em termos de equipamento quer em termos das motorizações que oferece aos condutores.

Além de se querer afirmar como líder do segmento na mobilidade sustentável, o Avenger e as suas múltiplas versões, adequadas a diferentes perfis de condutores, têm sido capazes de converter o reconhecimento na imprensa e no público em vendas. É este novo modelo que está a encabeçar o top de vendas da Jeep, que até setembro do ano passado já contava com mais de 40 mil encomendas só na Europa. Já este ano, nos meses de janeiro e fevereiro, a marca registou um crescimento de 95% no volume de vendas acumuladas, sendo que 80% dessas aquisições são do Avenger.