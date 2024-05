E-3008: Inovador em modo elétrico

Confortavelmente sentado no posto de condução, o condutor tem todas as ajudas necessárias para desfrutar da viagem, e do prazer que esta lhe transmite, através do exclusivo i-Cockpit Panorâmico que combina o “head-up display” e o ecrã central num grande painel de alta definição de 21 polegadas que parece levitar. E com a introdução da travagem regenerativa de três níveis, o condutor pode recorrer às patilhas do volante para ajustar o nível de regeneração de energia e de desaceleração do veículo, uma funcionalidade bastante útil nas viaturas elétricas.

ATUALIZADO, COM CONFIANÇA

Através da aplicação My Peugeot, os utilizadores do E-3008 podem estar sempre a par do que se passa com o seu automóvel com acesso a serviços conectados como como o Trip Planner, o Smart Charging, o Vehicle to Load e as atualizações Over The Air. Acrescem funções que ajudam na gestão dia a dia, como a possibilidade de comandar à distância o bloqueio das portas e ativar as luzes ou a buzina, assim como consultar, programar, iniciar ou diferir o carregamento da bateria.

Finalmente, e é mais uma estreia no E-3008, a Peugeot oferece a maior cobertura de um modelo europeu – o Peugeot Allure Care, garante a cobertura do veículo por um período até oito anos/160.000 km.

Se o 3008 já era um dos automóveis preferidos pelos europeus, a nova geração com o E-3008 vem acrescentar-lhe o que faltava, um full electric que contribui para a generalização do acesso à mobilidade elétrica, enquanto representa mais um passo de gigante da marca para atingir o seu compromisso carbon net zero – alcançar a neutralidade carbónica até 2038.

