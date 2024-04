No átrio da Arroz Estúdios, em Xabregas, o chão guarda as manchas de tinta e as marcas de todos os artistas que por lá passaram, espalhadas como um sítio arqueológico. “Era aqui que costumava pôr as telas a secar”. Eric Hanu identifica aquelas que tem quase a certeza serem da sua autoria. Foi ali que soube pela primeira vez o que era “pintar sem se preocupar com o senhorio”. Por manchas como aquelas, que agora são apenas vestígios do nascimento de uma obra de arte, chegou a perder cauções de quartos que arrendou em Lisboa. “Naquele chão pombalino de madeira, uma simples gota fica marcada para sempre."

O seu génio nunca coube nesses pequenos quartos, por vezes interiores. “Tinha sempre um canto plastificado para pintar, mas, quando queria usar materiais mais tóxicos, tinha de descer as escadas e fazê-lo na rua. Ficava horas a olhar para as telas a secar no passeio.”



Hoje, com 32 anos, Eric, que é também autor do “demónio de intervenção” que abre esta reportagem, já sabe o que é viver da arte. As obras que outrora teve dificuldade em vender saem agora por centenas ou até milhares de euros. “O sítio que tornou isso possível foi a Arroz”, diz sem hesitar. Trata o espaço daquela associação cultural, na avenida Infante Dom Henrique, como “um útero”, “um espaço de liberdade”, um “sítio idílico”.

Eric Hanu no seu estúdio na Arroz

Há cinco anos, aquele terreno, que já pertenceu ao Porto de Lisboa e foi privatizado, era apenas um aglomerado de velhos barracões decadentes. Os artistas deram-lhe a volta com o pouco que tinham. “Cortámos as ervas daninhas, pintámos, desenhámos e construímos de raíz”, diz Steven Mackay, 32 anos, britânico de Manchester e presidente da associação.



Hoje, a Arroz é um “puxadinho colorido”, com salas de trabalho e pequenos estúdios que dão para um largo grande e versátil, que se transforma para receber festas e eventos que foram ganhando nome na cidade e cuja bilheteira paga as contas do sonho.

“A esta hora, num dia normal, já estaria aqui gente a criar coisas.” Não era suposto estar vazio a uma segunda-feira de manhã, diz Eric. A notícia de que a associação vai ter de sair dali fez dispersar os artistas. O terreno está em processo de venda por decisão do proprietário e naquela incubadora de arte, já ouviram dizer os inquilinos, vai nascer mais um restaurante da cadeira norte-americana McDonald’s.

