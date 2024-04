Patuleia ainda tem a pele azulada, da cor do trotil, 54 anos depois da granada mal descavilhada explodir, roubando-lhe o ver: "Consigo fazer quase tudo, escrever, farto-me de escrever coisas, e escrevo bem".

O acidente mudou-lhe a cor, desfez-lhe metade da cara, deixando para trás a imagem do jovem jeitoso que tocava no conjunto "Os Távoras", no Bombarral. Mudou tudo isso, mas não o privou de sentimentos e emoções. Patuleia conheceu a primeira mulher quando estava internado no Hospital Militar: “Ela passava férias no Bombarral e apanhou a mesma automotora da Linha do Oeste que a minha mãe, num dia em que esta me vinha ver ao hospital. Conversaram durante a viagem e ela aproveitou para ir verificar por si própria se o irmão que também estava a combater em África não estaria por ali ferido sem que a família soubesse. “Na altura dizia-se que havia feridos abandonados nas enfermarias porque ninguém informava as famílias que estavam ali”, conta-nos Patuleia.

“Ainda recuperei a visão do olho que ficou, e quando casei até fui a conduzir para o Algarve, onde passámos a lua de mel. E voltei a trabalhar nas Finanças do Bombarral, onde tinha estado antes de ir para a tropa.” Fez cinco transplantes de córnea, todos rejeitados, porque “o sistema vascular que está por trás tinha ficado muito danificado com a explosão”. Nenhum dos transplantes pegou para sempre; o primeiro casamento também não foi para sempre.

Cândido Manuel Patuleia fotografado em abril deste ano Foto António Pedro Ferreira Cândido Manuel Patuleia fotografado em abril deste ano Foto António Pedro Ferreira

O agora dirigente da Associa­ção dos Deficientes das Forças Armadas (ADFA) fecha-se ao falar da família. A custo diz-nos que teve duas filhas com a primeira mulher, que tem dois genros e netos, que voltou a casar, mas recusa diz o nome da atual companheira.

O soldadinho não volta

A guerra deixou marcas tatuadas na personalidade dos homens que permaneceram para além do tempo do luto e da aceitação da perda. No verão de 1975, os jornais referiam 36 mil deficientes portugueses da Guerra Colonial, o número oficioso (atual) é de 16 mil. Mas o número de mortos aproxima-se dos “50 mil, entre militares portugueses, combatentes africanos e população civil” dos dois lados, disse ao Expresso o tenente-coronel Pedro Marquês de Sousa, autor do livro “Números da Guerra de África”, editado em 2021 pela Guerra e Paz.

Sala de fisioterapia da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, no Lumiar, em Lisboa Foto António Pedro Ferreira Sala de fisioterapia da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, no Lumiar, em Lisboa Foto António Pedro Ferreira

Aos 16 mil deficientes físicos soma-se “um número não conhecido de casos de stresse pós-traumático, que se reflete em situações sociais como o alcoolismo e a violência doméstica”, que ainda hoje afetam a sociedades e famílias portuguesas e africanas, disse ao Expresso o comandante Pedro Lauret, comissário da exposição “O MFA e o 25 de Abril”, que pode ser vista na Gare Marítima de Alcântara, à beira do Tejo, de onde zarparam milhares de homens para combater em África, deixando nos milhares de rostos tristes e olhar perdido a dizer adeus nos Cais de Alcântara e da Rocha Conde d'Óbidos.

As mães choravam, os pais choravam para dentro que os homens não choram, dizia-se então, as madrinhas de guerra escreviam aerogramas, os rapazes gravavam mensagens de Natal (transmitidas pela RTP) a uma velocidade vertiginosa da fala que terminavam invariavelmente com a frase 'Adeus, até ao meu regresso!"

Por vezes, "o soldadinho não volta do outro lado do mar", cantou a voz mágica de Adriano Correio de Oliveira num grito de resistência que o poeta Reinaldo Ferreira escrevera antes da guerra colonial começar, e o grande José Afonso musicou quando o pesadelo de receber um caixão selado com chumbo levava mulheres embiocadas de preto a cumprir promessas de joelhos no Santuário de Fátima. Numa estranha premonição, Reinaldo Ferreira (que era filho do famoso Repórter X), escreveu toda a sua obra em Moçambique, falecendo dois antes da guerra estalar no Norte de Angola.

Chegaram muitos caixões do outro lado do mar. "Dos 10 425 combatentes portugueses mortos na guerra em África, a maioria pertencia ao Exército", acrescenta Pedro Marquês de Sousa. A Guerra Colonial começou em 1961 e terminou depois do 25 de Abril de 1974. "Na fase final, estavam destacados no ultramar, mais de 160 mil militares, cerca de 70 mil militares em Angola, 35 mil na Guiné e 56 mil em Moçambique", diz o autor do livro "Os Números da Guerra Colonial".