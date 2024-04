Legislativas 2024 24 horas do 25 de Abril em seis minutos: veja a novela gráfica de uma Revolução Há 50 anos aconteceu um dia que varreu uma ditadura de décadas por ação de um conjunto de capitães que derrotaram o regime. Nesta novela gráfica revisitamos os momentos icónicos e os personagens principais do 25 de Abril: a marcha dos tanques até Lisboa, Salgueiro Maia, Otelo Saraiva de Carvalho, os cravos e o povo, as negociações e os disparos , António de Spínola e a rendição de Marcello Caetano. Cabe tudo aqui