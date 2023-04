Acha que sabe tudo sobre o 25 de Abril?

Salgueiro Maia: o capitão que quase enganou a tristeza

Documentário

A história definitiva do homem certo no sítio certo no dia certo. Que falava alto, que cantava desafinado, que não se encolhia, que foi maltratado depois de protagonizar História, que enganou enquanto pôde o que a tristeza lhe tirou na infância e na morte – o direito a ter o que é devido. Salgueiro Maia, um herói português. Republicação do documentário do Expresso realizado em 2016

12.04.2023