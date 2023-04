O preço dos alimentos aumentou de tal forma no último ano que os portugueses estão a pagar quase o dobro por alguns produtos básicos. É o caso das cebolas, das cenouras ou do arroz, que subiram mais de 70% desde o início da guerra na Ucrânia, segundo os dados da DECO/Proteste. O crescimento generalizado dos preços dos bens alimentares, que foi mais intenso em Portugal do que noutros países europeus, levou o Governo a propor a isenção do IVA num conjunto de produtos essenciais, como tentativa de reduzir o impacto da inflação nas famílias portuguesas.

Mas, mesmo com a isenção de 6% do IVA, muitos bens alimentares continuarão a ser bastante mais caros do que eram em fevereiro do ano passado. Para saber quanto é que o preço de cada produto subiu, faça a sua lista de compras a partir dos 63 alimentos que compõem o cabaz básico monitorizado diariamente pela DECO/Proteste e veja a evolução entre 23 de fevereiro de 2022 e 29 de março de 2023. Saiba também quanto é que o IVA representa no custo de alguns desses bens.

Selecione dentro das seguintes categorias os produtos que quer comprar