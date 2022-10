O gráfico mostra a posição relativa entre os 25 países europeus, membros da OCDE, com menor rendimento familiar. Em 1995 Portugal inicia a série na 9ª posição mais baixa, com $11.887 (cerca de €12 mil à taxa atual), e termina em 7º lugar, com $26.671 (€27 mil) , em 2020, só à frente da Grécia, da Eslováquia, da Letónia, da Hungria, da Estónia e da Polónia.

Em 25 anos, o rendimento per capita das famílias portuguesas foi ultrapassado pelo da Chéquia ($27.965/€28 mil), da Eslovénia ($28.334/€28,7 mil) e da Lituânia ($29.503/€29,8 mil) — os três partiram de uma base mais baixa do que a do indicador português em 1995. A Grécia foi o único país a agravar a posição relativa a Portugal e fica na posição mais baixa do grupo, com o menor rendimento familiar europeu.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) calcula o «rendimento ajustado das famílias, per capita» contabilizando os salários e os vencimentos dos agregados, os rendimentos do trabalho independente, os lucros das empresas unipessoais, os rendimentos de pensões e de outros benefícios sociais e as remunerações de investimentos financeiros, depois de contribuições e descontos. O rendimento é ajustado ainda pelos benefícios em espécie de bens e serviços do Estado, ou de organizações sem fins lucrativos, como o acesso gratuito ou a preços reduzidos à saúde e à educação.