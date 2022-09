Democracias liberais no mundo (%)

Entre 2003 e 2022*

Os índices da ‘Freedom House’ são publicados anualmente referem-se a trabalho de campo recolhido no ano anterior à publicação. Freedom House

As democracias liberais no mundo, em comparação com outros regimes menos livres, estão em minoria e caíram de 89 países (46,4%), em 2003, para 83 (42,6%) em 2022. O gráfico em cima mostra que o pico dos países considerados livres pela Freedom House foi em 2007 e em 2008; desde então o número tem tido oscilações, mas sempre com percentagens mais baixas do que nestes anos. A metodologia e o número de países do índice não é o mesmo desde 1973, ano da primeira publicação, mas na década de 1970, a percentagem de países livres não chegava a 30%. Portugal só conseguiu esta classificação na 5ª edição, publicada em 1977.

E o que falta a Portugal para subir no ranking? No último relatório, Portugal tem uma classificação de 39, em 40 pontos, nos direitos políticos e 56, em 60 pontos, nas liberdades individuais. O julgamento que envolve o ex-primeiro-ministro, José Sócrates, é referido no capítulo que avalia se o país tem em vigor medidas de contenção eficazes contra a corrupção nas instituições do Estado — a organização considera que esses mecanismos são insuficientes e dá um ponto de penalização a Portugal em matéria de direitos políticos.

Nas liberdades individuais, os quatro pontos de penalização devem-se: