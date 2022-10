A evolução semestral do preço da eletricidade doméstica na União Europeia antes e depois das contribuições evidencia que Portugal descola da média dos 27 Estados-membros depois da aplicação de todas as taxas e impostos, no preço base as duas linhas têm valores aproximados (linhas do gráfico em baixo).

Os indicadores do Eurostat revelam que Portugal tem o 3º montante mais alto, entre os 27 Estados-membros da União Europeia, em 2021. Se considerarmos todas as bandas de consumo doméstico, a posição portuguesa sobe para a 2ª mais alta, só atrás da Alemanha que tem a maior contribuição em taxas e impostos no preço da eletricidade.

O gráfico animado mostra o valor de todas as taxas e impostos no preço da eletricidade em unidades de poder de compra padrão (PPS) por KWh para os consumos domésticos mais representativos em Portugal (banda DC, entre 2500 KWh e 4999 KWh).

Preço da eletricidade em Portugal e na União Europeia antes e depois de taxas e impostos

Valores semestrais em PPS* *Em unidades de poder de compra padrão (PPS). Preços por kilowatt hora (KWh) no sector doméstico para consumos entre 2500 KWh e 4999 KWh (banda DC) EUROSTAT

As duas linhas superiores do gráfico em cima tornam visíveis que a diferença entre o preço final da eletricidade entre Portugal e a média da União Europeia, embora ainda seja significativa, diminuiu nos dois semestres de 2021 em relação aos valores dos períodos anteriores. No 1º semestre de 2017, o primeiro onde é possível fazer a comparação com os dados do Eurostat , o afastamento das duas linhas está mais acentuado do que nos dois semestres de 2021.

No gráfico em baixo, os dados portugueses permitem recuar 15 anos, ao 2º semestre de 2007, e já estão atualizados com valores do 1º semestre de 2022. O indicador dos preços com taxas e impostos (linha superior) mostra que os preços, calculados em unidades de poder de compra padrão, dispararam de 2011 a 2016, chegando a 0,3018 por KWh no 1º semestre desse ano.