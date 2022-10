A China e a Índia têm atualmente 1,4 mil milhões de habitantes cada, mas quando é que os dois gigantes asiáticos perdem força? E há mesmo um 'boom' da população mundial, em crescimento exponencial, que precisa de ser travado?

No ranking dos grandes os Estados Unidos aparecem na 3ª posição, com 339 milhões, seguem-se a Indonésia, com 276 milhões, e o Paquistão, com 238 milhões. A Nigéria é o 6º mais populoso, e o maior entre os africanos, com 221 milhões de habitantes.

O Brasil é o único país de língua oficial portuguesa no grupo e Portugal está longe de ter qualquer relevância no peso global da população. Os 10,3 milhões de residentes representam apenas 0,13% do total mundial e colocam Portugal na 92ª posição mundial em 2023. As projeções demográficas são das Nações Unidas (ONU) e foram usados os cenários centrais de crescimento da população das estimativas atualizadas em 2022.

A China (ainda) é o país com mais habitantes do mundo, mas em 2022 começou a perder população e será, já no próximo ano, ultrapassada pela Índia.

A população chinesa a 1 de julho de 2022 (1.425.887.337) já era menor do que a do início de janeiro (1.425.925.386), o país perdeu apenas 38 mil residentes nos primeiros seis meses do ano, mas a tendência de diminuição da população já é uma realidade e manter-se-á nas próximas décadas.