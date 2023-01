5756 dias em funções governativas, pouco mais de 16 anos, fazem do atual primeiro-ministro, António Costa, o político português com mais tempo de Governo em democracia

O gráfico animado mostra os dez políticos com mais tempo de Governo em cada momento da história democrática do país

O gráfico animado mostra os dez políticos com mais tempo de Governo em cada momento da história democrática do país. Nos primeiros anos, os lugares de topo desta lista de governantes em funções são formados maioritariamente por nomes ligados aos Governos provisórios de esquerda e centro-esquerda. O socialista António Almeida Santos é um dos primeiros a destacarem-se e lidera o ranking até quase ao final dos anos 80, altura em que, impulsionados pelos anos governativos da AD e pelos Governos de Cavaco Silva, surgem mais nomes ligados aos Governos de centro-direita — Álvaro Barreto, Fernando Nogueira, Ferreira do Amaral, entre outros. Jaime Gama (PS) surge em 2002, mas só mais tarde, no final de 2008, com os governos de José Sócrates, é que a lista volta a ter mais nomes ligados ao Partido Socialista —Mariano Gago, José Sócrates e Luís Amado. 5756 dias em funções governativas, pouco mais de 16 anos, à data de 16 de janeiro de 2023, fazem do atual primeiro-ministro, António Costa, o político português com mais tempo de Governo em democracia. Soma oito nomeações, a primeira há mais de 37 anos, com início a 30 de outubro de 1985, como secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, no XIII Governo Constitucional. Nesse mesmo Governo, liderado por António Guterres, chega a ministro também dos Assuntos Parlamentares. Integrou seis Governos socialistas: três vezes como primeiro-ministro, quatro como ministro e uma como secretário de Estado. É o único nome do atual Governo nas dez primeiras posições. Como chefe de um Governo democrático, Cavaco Silva foi quem governou mais tempo o país. Foi nomeado primeiro-ministro a 6 de novembro de 1985, tendo sido exonerado a 28 de outubro de 1995, 3643 dias (9 anos e 356 dias), antes disso tinha sido ministro das Finanças e Plano no primeiro Governo AD de Sá Carneiro. António Costa está há 2608 dias (sete anos e 51 dias) como primeiro-ministro, terá de governar até 17 de novembro de 2025 para bater o recorde de Cavaco Silva — a atual legislatura é expectável que dure até fevereiro de 2026.

keyboard_arrow_down Dias acumulados no Governo

Entre 974 e 2023* *Tempo acumulado desde a publicação da data de posse à data de exoneração em cada cargo governativo. Inclui ministros e secretários de Estado de 15 de maio de 1974 a 16 de janeiro de 2023. Diário da República

Luís Medeiros Vieira é o único nome entre os dez políticos com mais tempo de Governo que nunca foi ministro. Entrou em 1998 como secretário de Estado da Modernização Agrícola e da Qualidade Alimentar e saiu em 2019, no final do primeiro Governo de António Costa. Acumulou seis pastas como secretário de Estado, todas no Ministério da Agricultura. O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, é o político em funções mais próximo de chegar aos lugares de topo na tabela — mas terá de ficar no Governo mais dois anos, até 29 de janeiro de 2025, para destronar o social-democrata Figueiredo Lopes, que ocupa a 10ª posição do ranking atual. António Figueiredo Lopes é o único resistente ‘laranja’ no domínio quase exclusivo de nomes ligados a Governos socialistas no topo da tabela dos políticos com mais tempo de Governo. Figueiredo Lopes é também o político português que acumula mais nomeações no Governo. Entrou em setembro de 1978 como secretário de Estado no Governo de Nobre da Costa e teve a última exoneração, em julho de 2004, no Governo de Durão Barroso. Ao longo de 25 anos foi duas vezes ministro, com a pasta da Defesa Nacional e da Administração Interna, e oito vezes secretário de Estado. 49% dos políticos com cargos governativos têm mais do que uma nomeação, mas há 559 nomes que têm passagem única pelos Governos.

keyboard_arrow_down Número de nomeações de cargos governativos

De 1974 a 2023* *Inclui ministros e secretários de Estado de 15 de maio de 1974 a 16 de janeiro de 2023. Diário da República

Foram poucas as mulheres que passaram pelas posições de topo do ranking dos políticos portugueses com mais tempo de Governo em 49 anos de democracia. Maria de Lourdes Pintasilgo destaca-se de imediato, em 1974 foi a primeira mulher nomeada logo no primeiro Governo Provisório, teve mais três nomeações, a última como primeira-ministra, mas não somou mais de 470 dias no Governo. Maria Manuela Aguiar, com 2341 dias (seis anos e cinco meses), e Leonor Beleza, com 2755 dias (sete anos e meio), ambas sociais-democratas, são os outros dois nomes que se destacaram no ranking, na segunda metade dos anos 80, numa lista sempre dominada por homens.