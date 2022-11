A Freedom House publica anualmente o índice: “Freedom on the Net” onde avalia 70 países em matéria de Direitos Humanos na esfera digital e liberdade de expressão nas redes. Ásia e Médio Oriente são as regiões com as piores classificações e, em 2022, as três posições mais baixas registaram-se na China (10 em 100 pontos), em Mianmar (12 pontos) e no Irão (16 pontos). O período em análise, para a edição de 2022, vai até maio deste ano e as perseguições e detenções recentes de jovens iranianos que protestam contra o regime de Teerão ainda não estão refletidos nesta publicação.

A China fica no fim da tabela pelo 8º ano consecutivo. O relatório refere que a censura do país anfitrião dos Jogos Olímpicos de 2022 intensificou-se durante o evento e após a acusação mediática de assédio sexual feita pela tenista Peng Shuai sobre um alto-dirigente do Partido Comunista Chinês. O país é ainda penalizado, entre outras razões, pelo controlo que tem sobre as plataformas de comunicação e pela obrigatoriedade do uso dos algoritmos desenvolvidos pelo Governo chinês.

Entre os países que apresentam a maior queda em relação ao índice do ano anterior está Rússia, com menos sete pontos, Mianmar, com menos cinco pontos, e Sudão e Líbia, com menos quatro pontos. As maiores subidas são em África e registaram-se na Gâmbia e no Zimbabué.