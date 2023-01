O gráfico animado mostra os dez Estados-membros, entre os 27 da União Europeia, onde a percentagem de pessoas que vivem em agregados sem capacidade financeira para manter as casas aquecidas é maior.

Portugal destaca-se logo no início, com a pior posição comparativa em 2004. Com o alargamento da União Europeia, a Bulgária passa a encabeçar a lista, mas Portugal mantém-se ao longo de todo o período no top 10. A Grécia, a Lituânia e Chipre superam o indicador português e posicionam o país no 5º lugar mais alto em 2021 — o ano mais recente nos dados comparativos do Eurostat. Segue-se a Espanha, a Roménia e a Itália.

Em oposição, onde há maior conforto térmico é na Finlândia, na Suécia, na Eslovénia e na Áustria, onde menos de 2% da população indicam ter dificuldade financeira para aquecer a casa.