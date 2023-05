Quem ganhou mais títulos no campeonato?

Os três grandes, Benfica, FC Porto e Sporting, acumulam praticamente todos os títulos da primeira divisão do Campeonato Nacional de futebol desde a sua criação, em 1934/35. Belenenses (1945/46) e Boavista (2000/01) são as honrosas exceções, com uma vitória cada.

Nos anos 50, o Sporting chegou a ser o clube com mais títulos. Logo no início dos anos 60, o Benfica assume a liderança e durante as 15 épocas em que Eusébio jogou no clube, entre 1961 e 1975, o Benfica foi 11 vezes campeão nacional (nas restantes quatro épocas, o título foi para o Sporting). O domínio benfiquista é reforçado nas décadas seguintes, com os dois principais clubes lisboetas a liderarem a tabela dos títulos do campeonato nacional.

O FC Porto equipara o número de vitórias do Sporting em 1996/97 e, no final da década de 90, assume-se como o segundo maior clube nacional em número de títulos, atrás do Benfica. Em 1998/99 conquista um inédito pentacampeonato, cinco títulos seguidos, algo até então nunca conseguido por um clube português.

Desde 2016/17, após o primeiro tetra da história do Benfica, que nenhum clube consegue conquistar dois títulos seguidos. E após quatro anos sem qualquer troféu, o Benfica chega ao campeonato número 38 em 2022/23.