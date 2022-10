Presencial

24 de janeiro, domingo

Quem pode votar?

Todos os cidadãos de nacionalidade portuguesa maiores de 18 anos que residam no país ou no estrangeiro. São cerca de 10,8 milhões de eleitores no total. Desde o recenseamento automático aprovado em 2018 pelo Parlamento, o número de eleitores residentes no estrangeiro aumentou de 300 mil para 1,47 milhões. No caso de cidadãos estrangeiros só poderão votar os que têm nacionalidade brasileira, residentes no país há mais de três anos e que tenham o estatuto de igualdade de direitos políticos.

O que é necessário para votar?

Cada eleitor terá que apresentar aos membros da mesa um documento de identificação com fotografia: cartão de cidadão, bilhete de identidade, passaporte ou carta de condução.

Face à pandemia é obrigatório o uso de máscara em todas as secções de voto e é ainda recomendado que cada eleitor leve a sua própria caneta e álcool gel.

Onde é que devo ir votar?

Quem não souber onde deve ir votar pode consultar os cadernos de recenseamento no site do Ministério da Administração Interna (www.recenseamento.mai.gov.pt) preenchendo os campos com o seu número de identificação civil e data de nascimento.

Em alternativa pode enviar uma SMS para o número 3838, com a mensagem "RE (espaço) número do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade (espaço) data de nascimento"(a começar pelo ano, mês e dia de nascimento) ou dirigir-se à junta de freguesia do seu local de residência. Ainda que esta última hipótese não seja tão recomendada face ao contexto da pandemia.

Qual é o horário?

As urnas abrem às 8h e encerram às 19h no continente.

Quantas são as secções de voto?

Haverá 12.984 secções de voto e 64.920 membros de mesa, o que corresponde a um aumento de 2.793 e de 13.965, respetivamente, face aos sufrágios anteriores. Este aumento resulta da alteração legislativa introduzida em novembro que prevê que as assembleias de voto das freguesias com um número de eleitores inscritos superior a 1000 sejam divididas em secções de voto, por iniciativa da junta de freguesia ou da câmara municipal. O objetivo é evitar ajuntamentos que poderiam aumentar o risco de contágio pelo novo coronavírus.

Quais são as recomendações da DGS?

Os eleitores devem usar máscara e levar consigo uma caneta, assim como álcool gel para desinfeção das mãos. No entanto, ninguém será impedido de votar caso se esqueça da caneta ou do álcool gel em casa, pois estarão também disponíveis nas mesas de voto canetas e solução alcoólica.

Os membros da mesa de voto estarão também devidamente protegidos com máscara, viseira e luvas. Já na fila de espera, enquanto aguarda a sua vez para votar, recomenda-se também o respeito da distância de segurança.