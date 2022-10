Nós, os ecopatetas

O estado de saúde da reciclagem em Portugal é complicado, não menos complicada é a relação que a maioria dos portugueses estabelece com o desperdício daquilo que consome. Já deixou caixas de pizza sujas de gordura no contentor azul? Pois… Não devia. E jarras ou pratos partidos no vidrão? Cd e dvd no recipiente dos plásticos? Tudo errado. Estamos atrasados cerca de 20 anos em relação aos países que melhor reciclam, como a Alemanha e a Áustria.

No final de 2019 o Expresso entrou num camião de recolha para perceber o que acontece ao lixo dos residentes do concelho de Cascais após ser depositado nos pontos de recolha espalhados pelo município. Daí seguiu-lhe o rasto até à Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, Tratolixo, e o subsequente encaminhamento para os recicladores finais. O que acontece ao papel, ao vidro e ao plástico que é separado e reciclado? O Expresso procurou respostas e percebeu os maus hábitos que ainda imperam por cá. Em pleno século XXI é preciso explicar, desmistificar e vincar a certeza de que na relação de cada português com o meio ambiente ainda há muito para mudar.

Entretanto, caiu-nos uma pandemia em cima, com o que isso significou de aumento de máscaras, luvas e plásticos de utilização única - um peso na produção do lixo que só em 2021 conseguiremos de facto avaliar. Para já, os dados do relatório de resíduos urbanos de 2019 mostram-nos que Portugal produziu mais lixo, mas continuou a reciclar pouco e a enviar mais de metade do lixo para aterros. Em setembro de 2020 a taxa de gestão de resíduos duplicou, o que significa que as penalizações no envio de lixo para aterros são agora maiores. Certo é que a União Europeia tem metas ambiciosas para os valores de reciclagem até 2035, mas Portugal está longe de conseguir números aproximados. Somos capazes de melhorar drasticamente na reciclagem nos próximos anos? Estamos à espera de quê? Nesta grande reportagem os especialistas na matéria não se mostram otimistas e atiram-nos à cara: os portugueses são ecopatetas.

Estamos em 2020. Já não há desculpas.

O que está mal?

Para Carmen Lima, coordenadora do Centro de Informação de Resíduos da Quercus, “a reciclagem começa pela participação de todos: de quem separa o lixo em casa, de quem o separa no Ecocentro, dos recicladores, de quem incorpora a matéria prima reciclada em novos materiais e do consumidor final”. No entanto, em todas estas fases há problemas. “Somos ecopatetas. Andamos a contribuir para a criação de fluxos alternativos de lixo que acabam queimados em lixeiras a céu aberto, a boiar em rios e mares. A única forma de levar água ao moinho de toda a gente envolvida na reciclagem é atribuir valor à matéria prima”, expica Ricardo Diogo, diretor comercial e administrador na Ambigroup Reciclagem, empresa de reciclagem de metais, plástico e tratamento de resíduos elétricos e eletrónicos.

Tudo começa no modelo económico. As entidades gestoras de resíduos (Sociedade Ponto Verde, Novo Verde, Electrão, Valormed para resíduos de embalagens e medicamentos e Sigeru para resíduos de embalagens em agricultura) nasceram com a finalidade de criar modelos económicos. Estes permitem financiar o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos (SIGRE) de forma a serem atingidas as metas comunitárias. As entidades gestoras são responsáveis por apresentar a estratégia e o investimento necessários ao custeamento da recolha e tratamento dos resíduos em Portugal. Segundo Rui Berkemeier, engenheiro ambiental e colaborador da Associação Zero na área dos resíduos, o primeiro problema “assenta na subavaliação do valor que deve ser pago pelas empresas que colocam as embalagens no mercado e em circulação". "O modelo económico de gestão das embalagens está desvirtuado, não suporta os custos necessários ao cumprimento de metas e não permite uma aposta maior em tecnologia que facilitaria o aumento nas percentagens de reciclagem.”

Muito desse déficit resulta do facto de alguns produtores nem sequer pagarem a taxa aplicada por tonelada às embalagens postas em circulação no mercado (o ecovalor). Há 1 milhão e 250 mil toneladas que aparecem no lixo e apenas 700 mil pagam o devido imposto. Isso traduz-se num “buraco” contributivo de várias dezenas de milhões de euros da parte das entidades produtoras, o que prejudica o modelo de negócio e a eficácia da reciclagem.

“A colocação no mercado de produtos embalados está sujeita a legislação específica no que se refere aos resíduos de embalagens. Desta forma, na qualidade de colocadores no mercado nacional de produtos embalados, cujas embalagens serão descartadas pelo consumidor doméstico, transferimos a responsabilidade pela gestão dos resíduos de embalagens a uma entidade gestora - a Sociedade Ponto Verde -, à qual efetuamos declarações periódicas da quantidade, em peso, de embalagens colocadas no mercado e sobre as quais efetuamos o pagamento das respetivas prestações financeiras”, explica ao Expresso fonte da Auchan. Partindo do princípio da responsabilidade alargada do produtor, e sendo ainda efetuadas declarações anuais da quantidade de embalagens colocadas no mercado na plataforma eletrónica da Agência Portuguesa do Ambiente, fica o enigma por resolver relativamente à diferença entre as embalagens declaradas e as que aparecem no lixo.