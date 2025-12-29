É num autocarro velho que os alunos de Barrancos fazem 100 km por dia, ida e volta, para a escola secundária mais próxima, que fica no concelho de Moura. Entre todos os colegas do país, são os que estão a maior distância da escola — e a estrada nacional que os leva até lá, num estado “miserável, com buracos e curvas”, faz o destino parecer ainda mais longe do que já é. Saem de casa antes das 7h, chegam já depois das 20h e passam três horas por dia no autocarro para frequentar o ensino secundário, obrigatório por lei, mas que não existe no concelho por falta de alunos.

Não são caso único no país. À mesma hora da manhã, no litoral algarvio, outras dezenas de alunos apanham o autocarro para fazer 30 km de Aljezur até à Secundária de Lagos, uma hora de caminho para cada lado. Os que vêm de Odeceixe, a 47 km da escola, arrancam primeiro. Ao contrário de Barrancos, a população em Aljezur tem crescido devido à imigração e o agrupamento de escolas garante ter espaço necessário e número suficiente de alunos para abrir o secundário. Mas os esforços têm sido em vão.

Há cerca de 30 concelhos no continente sem ensino secundário científico-humanístico e é sobretudo nestes locais que os alunos percorrem distâncias maiores para chegar às escolas dos concelhos vizinhos. Em 75 municípios, o equivalente a um terço do território, os jovens fazem mais de 20 km por dia (ida e volta) para a secundária e em alguns casos a distância ultrapassa os 50 km, como Barrancos, Aljezur, Alcoutim, Freixo de Espada à Cinta, Vimioso, Monchique e Mourão. Pelo contrário, noutro terço dos concelhos, a maioria dos quais no litoral, a escola fica a menos de 5 km.

DISTÂNCIA ÀS ESCOLAS SECUNDÁRIAS

TEMPO MÉDIO EM MINUTOS, POR FREGUESIA

Passe o cursor sobre o mapa para explorar os dados

Fonte: Expresso e NOVA Cidade - Urban Analytics Lab/NOVA IMS (Candela Sol Pelliza, Bruno Jardim, André Barriguinha e Miguel de Castro Neto) com dados da plataforma GesEdu (escolas) e dados abertos do OpenStreetMaps (cálculo das rotas)

Estas são algumas das conclusões da análise de acessibilidade a serviços essenciais feita numa parceria entre o Expresso e o laboratório de dados NOVA Cidade — Urban Analytics Lab, dinamizado pela NOVA IMS. Partindo da lista de estabelecimentos escolares públicos e privados da plataforma GesEdu, foi calculada a distância e o tempo de viagem até à escola secundária, básica do 1º ciclo e pré-escolar mais próxima. Foi tida em conta a viagem mais curta desde o ponto central de cada subsecção estatística, calculando depois o tempo médio para cada freguesia, município e distrito. Nas próximas semanas, o Expresso publicará a análise sobre o acesso a outros serviços (bancos, cultura e hospitais), retratando as desigualdades no continente que espelham o isolamento, abandono e fragilidade de uma parte significativa do país.

“Estão em causa problemas de equidade que são inconstitucionais” MANUEL PEREIRA

“O interior é quase um mundo à parte, mas são dois terços do território. Em muitos destes concelhos os alunos são obrigados a fazer mais de duas horas de transporte para a escola, em diferentes idades, o que claramente os prejudica e coloca em situação de desigualdade. Estão em causa problemas de equidade que são inconstitucionais”, critica Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE).

"MORREM AS TERRAS"

É também essa a opinião de Rodolfo Silva, presidente da comissão administrativa provisória das escolas de Aljezur. “É preciso não esquecer que existe a obrigatoriedade legal de frequentar o ensino até ao 12.º ano ou até se completar os 18 anos. Obrigamos os alunos a cumprir essa determinação mas sem lhes darmos as condições”, afirma. “Reduzir a abertura de escolas secundárias ao critério do número de alunos é uma abordagem compreensível e racional, mas redutora. Se continuar a ser a única variável, matamos estas terras. E o país já está a reduzir-se à faixa litoral.”

À desigualdade resultante desse tempo de deslocação juntam-se outros dois fatores de falta de equidade para estes jovens. Na escola para onde vão perdem prioridade na escolha da área científica em relação aos colegas que já a frequentavam. E essa falta de escolha — tanto para estes estudantes como para os que até têm escola secundária no seu concelho mas só com uma ou duas opções disponíveis — torna o risco de insucesso e de abandono escolar maior.

“Numa situação de oferta educativa limitada, os alunos também podem ter maior probabilidade de decidir não prosseguir os estudos após os 18 anos”, alerta Afonso Câmara Leme, investigador de economia na Universidade de Aix-Marseille, que, em colaboração com Matthijs Oosterveen, está a estudar o impacto dessa falta de oferta no percurso académico e no mercado de trabalho. “Com base em estudos internacio­nais e numa extrapolação cautelosa para o contexto português, é plausível uma relação entre estas limitações de escolha e maiores níveis de insucesso escolar, bem como dificuldades ou maior precariedade no acesso ao mercado de trabalho.”

Além disso, como as regiões com maior oferta tendem a concentrar-se no litoral e áreas metropolitanas, enquanto as que têm menor oferta se localizam sobretudo no interior Norte, Centro, Alentejo e Algarve, “é expectável que esta limitação de escolha contribua para agravar desigualdades regionais, favorecendo zonas que já apresentam níveis de desenvolvimento socioeconómico mais elevados”, acrescenta.

No Alto Alentejo, por exemplo, nove dos 15 municípios não têm ensino secundário geral e o presidente da Comunidade Intermunicipal diz ser “fundamental” que o Estado “reavalie os critérios de organização da rede educativa”. Para Joaquim Diogo, o acesso à educação “não deve ser avaliado só com base em critérios economicistas” e o problema não se deve a “desinvestimento ou inação” dos municípios, mas a “decisões de política educativa de âmbito nacional baseadas em critérios demográficos, financeiros e organizacionais que têm penalizado de forma sistemática os territórios de baixa densidade”.

“Tirar crianças de uma localidade é matar essa terra. Aqui, em Barrancos, seria a última machadada" FRANCISCO BOSSA

Manuel Pereira não tem dúvidas de que o fecho de escolas do 1º ciclo e pré-escolar — que resultou da reorganização da rede iniciada há 25 anos — “contribuiu claramente para o despovoamento de várias localidades” num interior “cada vez mais abandonado”. E, apesar de ter tido efeitos positivos em muitos casos, essa política “não deveria ter sido feita a régua e esquadro”. No caso do secundário, e nos locais onde já não seja viável abrir ou reabrir uma escola, “era fundamental que o Estado patrocinasse a deslocação e a estada destes alunos, apostando, por exemplo, em famílias de acolhimento”.

No caso de Barrancos, onde, segundo o autarca, a estrada é tão má que “nenhuma empresa põe em uso uma via­tura com condições para o transporte escolar”, o único desejo é que não acabe o 3º ciclo. Para o diretor do agrupamento, que tem 141 alunos do pré-escolar ao 9º ano, seria o fim do concelho. “Se um dia acontecer, é acabar com este lugar”, diz Francisco Bossa. “Tirar crianças de uma localidade é matar essa terra. Aqui seria a última machadada.”

Mas não são só os alunos do secundário que passam mais de duas horas por dia em deslocações. A realidade estende-se aos mais novos, do 1º ciclo, em vários locais. Cinfães é um deles e, enquanto dirigiu o agrupamento, Manuel Pereira sempre levou os professores de autocarro até aos locais onde vivem os alunos para verem o tempo que eles demoram, os transportes que usam e os perigos das estradas que percorrem. Vinhais, em Bragança, é outro desses casos.

DISTÂNCIA ÀS ESCOLAS DO PRIMEIRO CICLO

TEMPO MÉDIO EM MINUTOS, POR FREGUESIA

Passe o cursor sobre o mapa para explorar os dados

Fonte: Expresso e NOVA Cidade - Urban Analytics Lab/NOVA IMS (Candela Sol Pelliza, Bruno Jardim, André Barriguinha e Miguel de Castro Neto) com dados da plataforma GesEdu (escolas) e dados abertos do OpenStreetMaps (cálculo das rotas)