Eu sou o meu quarto

Luísa, a pragmática

É o rosto do otimismo. É quem segura as pontas, quando, lá em casa, a tensão, sobretudo materna, faz-se sentir. Quando conversámos pela primeira vez tinha 15 anos, agora já fez 16 e assim ficará até outubro. “Sempre passei muito tempo no quarto e, no primeiro confinamento, só ia para a sala se estivesse sozinha”, disse-nos em abril. Desde então, tudo se modificou: a casa, o quarto, os hábitos. Saiu do Lumiar e foi para a zona da Avenida de Roma. Para passar o tempo, tocava piano e via séries por streaming. Com a pandemia, “mudou tudo”. “Passei a sair mais do quarto, sentia falta das pessoas.”

Durante o primeiro confinamento da família — mãe, filha, padrasto —, quando saíam, era de carro, a ver a vida para lá da janela do automóvel. Durante quatro semanas não houve aulas nem online e, mesmo assim, Luísa fez sempre questão de mudar de roupa, assim que acordava, “como se fosse à escola”. A cama ficava feita e ela sentava-se à secretária, cada coisa no seu lugar e com a sua função. No quarto, as maiores companhias: o piano, a guitarra e o cavaquinho. Os únicos autorizados a ouvi-la nos momentos de maior intimidade, em que soltar a voz e cantar traz conforto e comunicação com tudo o que lhe vai dentro. E era muito, apesar do pouco que os dias lhe davam.