E o futuro? AS ECOPISTAS QUE SE SEGUEM

As linhas da rede ferroviária nacional pertencem ao Estado — salvo alguns pequenos troços que foram alienados no passado a vários municípios — e são geridas pela Infraestruturas de Portugal-Património (IP-P). A boa notícia é que há um conjunto de novas ecopistas a ser lançadas, onde estão previstos 472 km, que aumentarão a rede nacional para 804 km. Tanto as ecopistas já operacionais como as que aí vêm resultam de parcerias entre Municípios/Comunidades Intermunicipais (CIM) e a IP-P, que através de contratos de subconcessão lhes cede o uso destes bens do Domínio Público Ferroviário, condicionando-os a uma prévia análise dos planos e ao acompanhamento da sua execução e manutenção.

Entre estes novos projetos destaca-se a ecopista da Grande Rota do Montado (GRM), que prevê recuperar a totalidade das antigas linhas ferroviárias do Alentejo Central (190 km), conhecidas por “Estrela de Évora”, cidade de onde irradiavam os ramais de Montemor, Mora, Vila Viçosa e Reguengos, que lhes conferiam o aludido formato de estrela. Neste momento já é possível percorrer o ramal de Montemor-o-Novo e parte do de Mora. Encontra-se ainda a decorrer o concurso público para a execução da primeira fase da GRM, mas, segundo as CIM do Alentejo Central, “é expectável que no início de 2022 já se possam iniciar alguns dos troços”. Também no Alentejo, a Ecopista do Ramal de Portalegre, que ligava esta cidade a Estremoz, numa extensão de 62 km, tem já ativo um troço de 14 km, entre Fronteira e Cabeço de Vide, não havendo ainda uma data prevista para a conclusão dos 48 km que faltam

Rumando a norte, a Ecopista do Antigo Ramal da Figueira da Foz (49 km), que ligava esta cidade à Pampilhosa, já tem o projeto de execução concluído e aprovado, sendo o prazo de conclusão das obras de 18 meses, o que atira a sua inauguração para meados de 2022. Esta ecopista assume uma importância especial, pois a sua ligação à Ecovia do Mondego — que já está em fase de obra — vai permitir um trajeto contínuo que se estenderá até à Ecopista do Dão. Estabelecerá também, a partir da Figueira da Foz, a ligação à Rota Eurovelo 1-Rota da Costa do Atlântico, uma enorme rede europeia de ciclovias, que em Portugal pretende ligar toda a costa, desde Vila Real de Santo António a Caminha, e que já tem muitos troços a funcionar

A Ecopista do Vale do Vouga, que vai ligar Sernada do Vouga a Viseu (69 km), tem os cerca de 10km de Sever do Vouga já prontos; os 4 km de Águeda já se podem fazer desde Sernada do Vouga até à Foz, embora ainda não estejam devidamente recuperados — prometendo a Câmara para breve a sua requalificação. Os restantes 55 km, que atravessam o território da CIM de Viseu, Dão e Lafões, nos municípios de Oliveira de Frades, Vouzela, São Pedro do Sul e Viseu, estão já em obra, com conclusão prevista para maio de 2022. Nesta altura, as ecopistas do Vouga e do Dão vão unir-se em Viseu, somando um total de 128 km, tornando este corredor na maior ecopista contínua da Península Ibérica.

Em análise entre a IP-P e os diferentes municípios, ainda sem datas previstas para entrarem ao serviço, encontram-se a Ecopista do Tua (75 km), a ser construída pelas Câmaras de Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Bragança e que vai ligar Mirandela a Bragança, o que resta da Ecopista do Sabor (55 km), entre Sendim e Carviçais, e os 45 km da Ecopista do Corgo ainda em falta, que se dividem entre os 25 km que ligam Peso da Régua e Vila Reale os 20 km entre Chaves e Vidago.