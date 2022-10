I O lado terreno dos lobos do mar Desterra enviuvou há três anos. Aos 81, só escolhe o preto nas roupas que lhe cobrem o corpo. Nas partes destapadas a pele surge enrugada e queimada pelo sol. De casa sempre viu o mar. Nunca ia nos barcos, mas tudo o resto ligava à pesca. Neta, filha e viúva de pescadores da Póvoa de Varzim, foi toda a vida uma mulher “pescadeira”. Entre doze irmãos - seis rapazes e seis raparigas - não faltou exemplo feminino para que aos dez anos tricotasse a primeira camisola poveira. E assim fez enquanto se manteve solteira. Depois impunha-se o dever de governar a casa. Mesmo se o marido “pescava bem”, de quando em vez não resistia à tentação: tirava as agulhas de debaixo da cama e era às escondidas que nascia outra camisola.

Os homens pescadores mergulhavam as lanchas, lançavam redes à água e enfrentavam a incerteza. No balouçar do mar, só redes prenhas de peixe lhes sossegava a madrugada. Algumas vezes enganavam a morte, outras vezes eram enganados por ela. Para muitos o mar foi jazigo. Em chão firme, sem rádio, rede, telefone ou internet capaz de as sossegar, ou poupar as avé-marias, as raparigas faziam-se mulheres a temer o pior. No lado sombrio da costa, esperavam. Sob o breu das casas e o ziguezaguear dos filhos, sempre muitos, teciam a esperança no calor da lareira em tempo frio. Por entre o vaivém das ondas, tentavam adivinhar o regresso. Esperavam pousar o olhar nos rostos duros dos seus homens. Cansados. Chegados a terra, sãos e salvos.

“Mas elas temiam

temiam sempre que o mar

fosse o jazigo” Isabel de Sá in Penélopes

Noite dentro, a Póvoa era delas. Deitadas as crianças, apagado o lume e terminadas as lides domésticas, se o sono não lhes pegava, erguiam as agulhas na lã que servia de roupa para os filhos, maridos e para elas mesmas. Eram escuras, mescladas ou de um branco sujo. À luz do dia, de pés descalços na areia à espera dos barcos, mantinha-se o costume. Elas bordavam para eles não gelarem no mar. Começaram por apresentá-las lisas. Depois vieram os desenhos. Pretos e vermelhos. A forma ganhou corpo com o tempo, perfilada pela moda. E assim, de um matrimónio entre os bordados e o mar, nasceram as camisolas poveiras, famosas desde que, em março de 2021, um emigrante português na América identificou as raízes da Póvoa de Varzim num site americano de vestuário de luxo. Uma reprodução da camisola poveira aparecia à venda por mais de 600 euros na página da estilista Tory Burch. Não fazia menção a Portugal e citava inspiração mexicana.

A imagem mais representativa da camisola poveira é a do pescador Tio Piroqueiro, fotografado em 1913 FOTO Arquivo do Museu Municipal da Póvoa de Varzim

Nascidas no século XIX para aquecer os corpos de homens, mulheres e crianças, as simples peças de lã que permitiam aos poveiros aquecerem-se passam depois por um desuso quase total, para ressurgirem, nos anos 30, pelas mãos do etnógrafo António Santos Graça com nova roupagem. Nos anos 40 já o mercado se estendia até além fronteiras. Os primeiros exemplares já haviam sido aprimorados. Com raízes familiares piscatórias, o também jornalista da Póvoa de Varzim, autor de “O Poveiro” e “Epopeia dos Humildes”, sobre a vida dos “lobos do mar”, quis criar um grupo folclórico à moda da terra. “Lembrou-se de reproduzir a camisola da infância, mas já não se usava”, recorda Deolinda Carneiro entre as paredes do Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa de Varzim.

Roupa de um banheiro da Póvoa de Varzim, 1962 FOTO Arquivo do Museu Municipal da Póvoa de Varzim

Um grande naufrágio, em 1892, havia colocado os poveiros de luto e nada disponíveis para as cores berrantes das camisolas. Desde então começaram a cair em desuso na terra. Até que um dia, narra a diretora do Museu, Santos Graça “viu passar uma criança na rua vestida com a camisola poveira e perguntou-lhe onde a tinha arranjado”. Das mesmas mãos de onde saíra aquela, passaram a sair todas as réplicas destinadas aos membros do rancho fundado em 1936. Os símbolos tradicionais ligados à natureza, como flores e pássaros, foram trocados por outros evocativos da pesca, em homenagem aos homens da Póvoa de Varzim. Bastou lançar o isco para a peça arribar na terra de um dos portos mais importantes do país, o maior da zona norte. E consegue-o com tanta força, que chega a protagonizar as silhuetas do premiado filme “Ala-Arriba!” (1942), de José Leitão de Barros.

O “João Môço” na capa do filme Ala Arriba! FOTO Arquivo do Museu Municipal da Póvoa de Varzim

O salto do país para além fronteiras foi tão fácil como peixe a nadar no oceano. “As pessoas começaram a querer camisolas”, assevera Deolinda. Não foi preciso muito para que os pedidos de todo o lado chegassem ao regaço das mulheres. E elas, assim como antes faziam renda de bilros, na praia, e coziam redes - às vezes até fora do país -, para além de comandarem uma sociedade estranhamente matriarcal para a época, organizam-se e começam, também, a fazer camisolas. De alguns comerciantes locais vinham as lãs, juntamente com os pedidos. Primeiro era a malha cor creme, especialidade de algumas. Depois de montada a base, faltava a minúcia dos desenhos bordados, saídos das mãos de outras. Com testemunho a ser passado de casa em casa, ganhou força a exportação e o essencial da produção desaguava nos países nórdicos.

Grace Kelly, a princesa do Mónaco, fotografada com uma camisola poveira vestida, em 1968 FOTO Arquivo do Museu Municipal da Póvoa de Varzim