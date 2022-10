TIKTOK e o 'Blackout Challenge' Quantas crianças morreram por causa dos desafios virais? As redes sociais são um autêntico barril de pólvora para desafios perigosos que facilmente se propagam entre os mais jovens. Um deles é o Blackout Challenge, o desafio do desmaio, popular no TikTok, que acabou por levar à morte de Archie Battersbee, o rapaz britânico de 12 anos que esteve dois meses em morte cerebral depois de ter sido encontrado pela mãe, inconsciente e com uma ligadura à volta do pescoço. Foi a última vítima de um jogo que é na verdade mais antigo do que as próprias redes sociais. 2 minutos e 59 segundos de jornalismo de dados para ficar a conhecer os contornos de um fenómeno trágico e perante o qual estar informado pode ser a diferença entre a vida e a morte